Onze anos para Elizabeth Holmes, ex-estrela do Vale do Silício – América do Norte

Mais de 11 anos de prisão: esta é a sentença imposta à ex-estrela do Vale do Silício Elizabeth Holmes por fraude na gestão de sua startup Theranos, que prometia uma revolução em diagnósticos na área médica.

O empresário corre riscos há até 20 anos. A acusação pediu 15 meses, enquanto a defesa propôs um máximo de 18 meses.

Em janeiro passado, um júri a considerou responsável por quatro acusações e a absolveu de quatro acusações de fraude a pacientes, o que é difícil de provar porque o ex-CEO da empresa não se comunicou diretamente com eles, ao contrário do que fez com os investidores, arrecadando mais de US$ 900. milhão. Entre eles estão nomes importantes como Rupert Murdoch, o magnata do software Larry Ellison, familiares da ex-secretária de Educação Betsy DeVos e fundadores do Walmart.

A promotoria a descreveu como uma charlatã obcecada por fama e fortuna. Em vez disso, ela testemunhou por sete dias retratando-se como uma pioneira visionária no mundo dominado por homens do Vale do Silício, e como uma mulher abusada sexual e emocionalmente por seu ex-amante e parceiro de negócios Sunny Balwani, a quem ela culpou indevidamente. Holmes abandonou a Universidade de Stanford após seu primeiro ano para fundar sua própria empresa em 2003. A ideia vencedora era propor uma tecnologia mais rápida, barata e menos dolorosa para detectar centenas de doenças, de câncer a diabetes, desenhando algumas gotas de sangue com uma agulha da ponta de um dedo em vez de uma seringa do braço. É lamentável que a máquina, chamada Edison, não tenha funcionado como prometido.

Mas, enquanto isso, muitos investiram em seus Theranos e em pequenos laboratórios onipresentes, principalmente nas cadeias Walgreens e Safeway. A empresa foi avaliada em quase US$ 10 bilhões. Holmes se concentrou fortemente em relações públicas e apresentou em seu conselho figuras do calibre dos ex-secretários de Estado Henry Kissinger e George Shultz, dos ex-secretários de Defesa James Mattis e William Perry e do ex-CEO da Wells Fargo, Richard Kovacevich. A diretora também cortejou Bill Clinton e impressionou o então vice-presidente Joe Biden, que visitou seus laboratórios em 2015.

Tal foi sua ascensão que a revista Ink a apelidou de “o próximo Steve Jobs” – a quem ela admirava e emulava – enquanto a Forbes a chamava de “a bilionária mais jovem do mundo” e a revista Time a incluiu em sua lista dos bilionários mais influentes. pessoas no planeta em 2015.