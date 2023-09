Imposto automóvel: custo estagnado em € 28 por ano, imposto caiu | É tudo verdade, confira

O imposto automóvel é uma voz conhecida por todos os condutores e tem uma missão muito importante para o Estado italiano.

o imposto automóveltambém conhecido como imposto automóvelFoi introduzido com o objetivo de gerar receitas para estado Por possuir um carro. Mas o imposto automóvel não se limita à esfera puramente monetária. Na verdade, também foi introduzido para criar um sistema estruturado Conheça os carros em circulação Itália.

vem o último Registro Graças ao imposto automóvel, desta forma, a polícia pode ter uma ideia clara da quantidade de veículos presentes no território nacional. Além disso, a identificação dos agentes é facilitada Violações cometidos por motoristas em seus veículos.

O imposto automóvel, além de fornecer a declaração fiscal e o registo automóvel, também garante que todos os automóveis em circulação estejam no mercado. humilhartanto do ponto de vista manutenção que de um dosseguro. O imposto automóvel é também uma forma de o Estado promover ou eliminar determinados veículos como, por exemplo, os automóveis poluentes.

Embora o imposto automóvel seja uma vantagem para o Estado, é uma vantagem para a maioria das famílias italianas grande custo O que muitas vezes piora a economia pessoal. Especialmente neste período histórico, o imposto é um meio caro para muitos italianos e especialmente difícil de pagar. Principalmente se você tiver um carro grande.

Imposto Automóvel – Nem todo mundo acha caro

O imposto automóvel é uma enorme vantagem para o Estado e para a segurança rodoviária. No entanto, não ajuda em nada os motoristas do ponto de vista económico. Essas despesas você faz várias vezes Ele aumenta O seu custo anual é uma fonte de descontentamento. Além disso, o imposto automóvel aumenta o fosso com outros países europeus.

Isto ocorre porque o custo anual do imposto automóvel noutros países não é tão elevado como em Itália. Na verdade, noutros países que nãoUnião Europeia Os impostos sobre veículos podem ser muito diferentes dos nossos. Em outras palavras: Outros europeus pagam muito menos em comparação com o valor que gastamos.

Portugal é um exemplo marcante

Um exemplo é PortugalOnde o imposto automóvel é várias vezes inferior ao da Itália. o Motoristas italianos eles pagaram centenas de euros anualmente para o imposto automóvel, enquanto Motoristas portugueses Eles apenas gastam 28 euros por ano. Uma quantia que causaria inveja a todos os motoristas italianos e os faria perguntar por que isso também não acontece na Itália.

Mas o confronto com Portugal pode ser útil, e deles pode-se tirar um exemplo. É verdade que cada país é independente e tem as suas próprias necessidades, mas tome nota e inspire-se nos nossos melhores exemplos Pode ajudar a melhorar o sistema atual e torná-lo mais justo.