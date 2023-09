A chegada do Renault Grand Kangoo, a versão de 7 lugares. elétrico também

Renault Ela escolheu o palco da exposição IAA Mobility 2023 em Munique para apresentar Novo Grande Kangoo. é sobre Versão com distância entre eixos longa Do Kangoo apresentado pela marca francesa em 2021. O novo modelo será oferecido com motores de combustão interna e motor elétrico. Os pedidos do novo Grand Kangoo serão abertos no final do ano e as entregas começarão no início de 2024. Ainda não há informações sobre preços.