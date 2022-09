A Suíça não está sozinha na implementação de impostos subsidiados sobre criptomoedas. Aqui está a lista

A maioria dos países do mundo espera impostos sobre os lucros das formas de investimento. A mesma coisa acontece comigo Receita de negociação de criptomoedas. No entanto, por ser um arquivo Mercado recentemente expandidoA situação ainda está mudando e nem todos aplicam as mesmas regras. No entanto, já é possível identificar locais onde este trabalho pode ser realizado em condições fiscais mais favoráveis ​​do que outros.

Um mundo dinâmico e desorganizado

A explosão do mercado de criptomoedas nos últimos anos começou a revolucionar a dinâmica da economia e dos investimentos em todo o mundo passo a passo. A rápida adoção de novas moedas virtuais causou mais do que alguma confusão em relação a impostos, pois obriga organizações e instituições a revisar Regras e impostos. Não é fácil tirar uma foto de onde a economia criptográfica é mais ou menos favorável, visto que em muitos países essas dinâmicas ainda estão em processo de regulação e desenvolvimento.



Ao mesmo tempo, existem contextos que podem ser levados em consideração Mais benéfico para investimentos em criptomoedaembora o cenário possa mudar da noite para o dia.



A maioria dos países do mundo está tentando fornecer Impostos sobre lucros, vendas e negociação de criptomoedas Por empresas e indivíduos, mesmo que a natureza de custódia, anonimato e privacidade de uma blockchain de criptografia não seja nada fácil de incluir em uma conta fiscal comum.

Alemanha lidera a lista

investigação por mundo criptográficoque é uma revista suíça entre as mais conceituadas no assunto de criptomoedas, e tentou analisar impostos sobre criptomoedas entre diferentes países do mundo.



De acordo com os resultados de inúmeras e detalhadas análises, o país mais favorável em termos de investimentos em criptomoedas é Alemanha. As moedas virtuais aqui não são totalmente isentas de impostos para os investidores, mas algumas regras fiscais permitem em certos casos Evite pagar impostos Para detentores de criptomoedas.



A principal razão para este cenário positivo na Alemanha é que o país vê Criptomoeda é muito parecido com dinheiro privado Ao invés de ser um ativo de ações. Por exemplo, se você possui uma criptomoeda de arquivo Um período de mais de um anoO lucro da venda subsequente não será tributado. Caso contrário, os lucros da venda de criptomoedas detidas há menos de um ano estão sujeitos a impostos, a menos que estejamos a falar de retornos inferiores a 600 euros.

Itália e Suíça mais adequados

também Itália É outro país que garante uma situação favorável para os investidores em criptomoedas. Muitas vezes considerada uma situação fiscal opressiva, neste caso em particular vem os lucros das criptomoedas Impostos de apenas 26% quando ultrapassar 51 mil euros. Isso acontece porque o estado italiano considera o imposto para fins fiscais Criptomoedas a par com moedas estrangeirase, portanto, sujeito ao mesmo regulamento.



Há, também suíço Ele se enquadra no círculo de países férteis para o comércio de criptomoedas. A Confederação Suíça há muito é considerada uma saída conveniente para esses investimentos, já que cidades como apocalipsena Suíça de língua alemã, e[ ][[Luganono cantão de Ticino, trabalhando para se tornar Cidade amiga das criptomoedasBitcoin e outras moedas estão integradas à economia local.

Portugal e Singapura

Outro país europeu que é amigo das criptomoedas é Portugal Uma vez que estes Totalmente isento de impostos relacionados com os lucros da negociação.



Os dois destinos favoritos para investidores de criptomoedas fora do Velho Continente são Singapura e Dubai. Nestes dois locais, o cenário preferido é praticamente o mesmo: aqui não só Nenhum imposto Sobre os lucros do investimento, mas Empresas que criam, emitem e gerenciam tokens Eles já são reconhecidos e regulados positivamente pelo Estado.