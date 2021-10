Efeito cashback, dados do Politécnico: “Nos primeiros 6 meses + 41% dos pagamentos digitais também estimularam o consumo. Governo retoma plano de estímulo”

esperando Governo meu motoqueiro Explique se você pretende reproduzir um arquivo Dinheiro de volta – Suspenso em julho – Para quem paga com ferramentas rastreáveis, de Politecnico di Milano Chegada dos primeiros dados sobre o efeito da medida. E é muito positivo: nos primeiros seis meses de 2021, as transações digitais foram Aumento de 41% De 2,3 bilhões no mesmo período em 2020 (um número semelhante ao de 2019) para 3,2 bilhões. Os números das transações aumentaram 23%, De 118 a 145,6 bilhões, mais do que compensou o declínio nas restrições anti-Covid mais severas em meses. desejo Portal Valeria, chefeOsservatório de pagamentos inovador Do Politécnico, é que “o esquema de incentivos pode ser retomado, a fim de envolver mais cidadãos e manter a iniciativa ativa por mais tempo, tornando o pagamento digital o novo naturalQuarta-feira. Ministro da Economia Daniel franco Percebi que o instrumento exigido pelo governo condado “Foi muito importante recuperar e avançar para os pagamentos eletrônicos, quem – qual Facilita a contenção de evasão‘, Mas parecia cético de que pudesse ser reintroduzido, repetindo a necessidade deAnálise de custo-benefício – O que o Departamento do Tesouro claramente ainda não fez.

Números alinhados pelo Politécnico no relatório Pagamentos digitais na Itália nos primeiros seis meses de 2021 Certamente ajuda com uma avaliação inicial. logo abaixo 9 milhões de cidadãos, cerca de 18% da população adulta, e mais de 6,1 milhões atingiram o limiar de 50 transações com uma indemnização máxima de 150 euros. O número total de participantes foi “mais 750 milhões de operações realizado, igual a mais de 24% das transações com cartão por semestre Explicação do portal de envio de dados. Isso significa que os usuários que aderiram usaram o cartão Mais do que a média e em pequenas quantidadesDe facto, a receita média caiu mais de 11% num ano, com um decréscimo líquido de cerca de 6 euros (de 51,7 para 45,7 euros) .Para o Tesouro do Estado, a iniciativa teve um valor Custa menos de um bilhão de euros: Resta saber, no entanto, se ele permitiu que o preto aparecesse e se ele realmente mudou os costumes dos italianos. ”

“Olhando para esses números semestrais, podemos supor que os incentivos promovidos pelo governo (cashback, Super cashback e loteria de voucher) teve um impacto positivo nos pagamentos digitais, estimulando o consumoPortal concluído. Então, também houve esse efeito no consumo principal Mario Draghi Em junho, suponho que ele não tinha ouvido Desde então – disse ele sem fornecer dados de apoio – “o reembolso do dinheiro corre o risco de piorar desigualdade entre as receitas, a favor de famílias mais ricas, Com propensão a consumir menos do que o suposto, determine o efeito multiplicador em Conta Não é grande o suficiente para custar a medida. “

Sobre o Diretor Científico dos Observatórios de Inovação Digital no Politecnico di Milano, Alessandro PeregoEmbora o dinheiro continue sendo o meio de pagamento mais utilizado, o aumento das transações digitais é, sem dúvida, um sinal positivo, principalmente diante de uma emergência de saúde. Paralelamente, “Eu também Retiradas diminuíram de crítica. Isso ocorre porque cashback e super cashback ‘levam muitos cidadãos a fazer isso’ Transações, mesmo para pequenos valores de cartão‘, com precisão. Para pagamentos com cartão, o pré-pago Eles têm o crescimento mais forte, De 21,2 a 28 bilhões de euros Em 12 meses (+ 32%), afetou online e com economia de renda de cidadania. O número de transações chegou a 760 milhões, com recebimento médio confirmando o menor da categoria. o cartões de desconto Cresceu cerca de 19 mil milhões de euros, graças à recuperação do consumo e ao cashback, com um negócio de 82,6 mil milhões (+ 29%). o cartões de crédito Por outro lado, a queda no consumo de alto valor continua sofrendo Viagens turísticas especialmente um trabalho. É a última, aliás, a classe do setor que só cresceu 6%, e ainda é muito Longe de restaurar a taxa de transação no período pré-pandêmico que ultrapassou 40 bilhões de euros. No entanto, a receita média foi confirmada como a mais elevada (59 euros) apesar de uma diminuição de -7,9%.

Ivano AsaroO co-diretor do observatório espera que “no final do ano vamos ultrapassar a cota 300 bilhões de euros De pagamentos digitais: depois de 2020 com crescimento quase zero, este é um aumento maior (entre +12,5 e + 16%) mesmo em comparação com antes da pandemia. Os pagamentos móveis também continuarão a funcionar e crescerão mais de 80% em relação a 2020 ». No período de “eu consumo Eles estão sujeitos a fortes cotas, “esses números” nos falam de um forte aumento na penetração dos pagamentos digitais em dinheiro. Uma tendência mais pronunciada se acreditarmos que as transações crescerão mais do que em relação após + 41% no primeiro semestre. ”

Agora os números vão servir de base para a discussão política sobre a possibilidade de reintrodução da medida. Os tempos são apertados, pois a decisão virá no Código de Orçamento. Vita Martincello e Giovanni Corro, respectivamente, Presidente do Grupo e Vice-Presidente M5S do Comitê de Finanças da Câmara, em um memorando afirmando que “cashback, Antes de ser suspenso pelo atual governo, um contributo significativo para o crescimento dos meios eletrónicos e da digitalização da administração pública, evidenciado por todos os municípios que, aproveitando o sucesso do procedimento, já começaram a Faça upload de seus serviços para o aplicativo “Me” Para permitir que os cidadãos façam pagamentos online. Se é verdade, como diz a ministra Daniele Franco, que a medida não pode continuar indefinidamente, também é verdade que padronizar novos hábitos de pagamento e incentivar quem ainda não o fez a se inscrever no aplicativo leva tempo. Portanto, um estímulo constante é necessário a médio prazo. Mas se o problema é a própria escala, ou sua percepção, nós também Aberto para considerar outras soluções tambémDesde que um incentivo para pagamentos eletrônicos seja reintroduzido o mais rápido possível. É preciso retomar os rumos do segundo governo de Conte, lembrando também que a digitalização da economia é um dos grandes objetivos do PNRR ”.