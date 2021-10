Como ele se compara a outros países?

A Irlanda é um país com dívidas elevadas? Essa é uma das perguntas que o Instituto de Pesquisas Econômicas e Sociais (ESRI) busca responder em seu último relatório trimestral. Você pode ficar tentado a concluir que, com a dívida pública se aproximando rapidamente de 240 bilhões de euros, a resposta é sim. Mas isso depende do tamanho da economia que você carrega.

O ESRI observa que o rácio dívida / PIB da Irlanda, que é normalmente usado em avaliações da dívida soberana, atingiu um nível relativamente baixo de 59% em 2020, apesar de reconhecer “dificuldades conhecidas com o PIB” no contexto irlandês. Ao usar dívida versus RNB * (RNB ajustado, uma medida detalhada pelo Escritório Central de Estatística), nosso índice sobe para 105 por cento.

No entanto, o think tank diz que há problemas com ambas as abordagens: uma pode apresentar um benchmark errado devido à volatilidade inerente do PIB; O outro proíbe comparações com outros países.

sustentabilidade financeira

Em vez disso, ele sugere o uso de uma medida alternativa de sustentabilidade fiscal: a proporção entre a dívida total do governo e a receita tributária.

Em 2019, o rácio dívida / impostos da Irlanda era de 2,6. Em termos de comparação da zona do euro, não foi tão alto quanto a Grécia, Itália, Portugal ou Espanha, mas foi – como observa a ESRI – no final da distribuição, indicando que a Irlanda é um dos países mais endividados da Europa.

“O ponto principal é – [and] “Acho que muitas vezes isso se perde em alguns dos comentários sobre esses tipos de indicadores – você tem que olhar para a tendência”, disse Kieran McQueen, do instituto. “Um instantâneo rápido em algum ponto não vai necessariamente dizer muito.

O que é claro no contexto irlandês [is that] Houve uma melhora significativa nesta relação nos últimos sete ou oito anos e isso se deve à grande melhora nas condições econômicas.

O rácio da dívida pública em relação às receitas fiscais aumentou de 3,9 em 2011 para 2,6 em 2019, uma diminuição de 30%. “Isso sugere que as finanças públicas estão em melhor forma” e que a dívida é mais sustentável, disse McQueen.