Projetos de lei antitruste investigam quatro empresas por modificação de contrato e ameaça de empréstimo

Roma – antitruste, fiador de consumidores, Inicia quatro investigações e quatro investigações Contra Iren, Iberdrola, E.ON e Dolomiti, os fornecedores de energia e gás do mercado livre.

Os desacordos – ora para uma empresa, ora para outra – têm um denominador comum: alterações unilaterais de preços, comunicações a clientes, Ameaças de publicação (exceto se forem aceitos contratos pejorativos) Contraria a Portaria Bis Auxílio e a Lei do Consumidor.

Antitruste – Depois de ouvir as razões para os fornecedores acusados – mantém “medidas de precaução” urgentes para congelar imediatamente comportamentos suspeitos e ameaçados, A chave que eles acertaram Os consumidores também.

A Autoridade Antitruste também solicita informações de 25 outras empresas: A2A Energia, Acea Energia, AGSM ENERGIA, Alleanza Luce & Gas, Alperia, AMGAS, ARGOS, Audax Energia, Axpo Italia, Grupo Bluenergy, Duferco Energia, Edison Energia, Enegan, Enel Energia, Engie Italia, Eni Plenitude Estrane, Energia Energia Energie, Hera Comm, Illumia, Optima Italia, Repower Italia, Sinergas, Sorgenia, Wekiwi.

O que diz a norma

Sob consideração da autoridade, as propostas para alterar o preço do fornecimento de energia e gás expirarão. Contrariamente ao artigo 3.º da Portaria da Lei Bis Aid (Transferido para a Lei 142 de 2022).

A lei de auxílios deste decreto incide, em particular, nos contratos celebrados no mercado da energia e do gás livre. Artigo 3º suspende – até 30 de abril de 2023 – cláusulas contratuais Isso permite que os fornecedores alterem o preço de fornecimento.

Avisos de alteração de preçoque foi reportado antes da data de entrada em vigor do decreto, está suspenso (novamente até 30 de abril de 2023) “a menos que as alterações contratuais já tenham sido concluídas”.

Contratos rescindidos

Iberdrola e E.ON. – Primeiro desentendimento – Notifique os usuários da rescisão do contrato de fornecimento Para ‘frete excedente’, a menos que o cliente aceite ‘um novo contrato em condições econômicas muito piores’.

Nas dolomitas, porém, disputa-se Ajuste unilateral do preço de oferta Enviado antes da entrada em vigor da Portaria Auxílio Bis (10 de agosto de 2022): Emenda ineficaz justamente porque não foi concluída antes dessa data. Trentino está convencido disso Para aplicar corretamente a lei complexa.

Finalmente, Irene informa que todas as cotações de preços fixos expiraram e novas e (piores) condições econômicas são propostas. sem deixar o cliente com a possibilidade de desistir do fornecimento. Irene está em questão Ele se recusa envio.

Fontes renováveis

Na Iberdrola e nas Dolomitas estão em discussão “comunicações enganosas que evidenciariam a impossibilidade de fornecer eletricidade à tarifa contratualmente estabelecida para aumentar o preço do gás natural”. Isso, escreve o antitruste, “em franca e perigosa contradição” no que diz respeito às mensagens promocionais, segundo as quais a energia é obtida de fontes renováveis.

Para outras 25 empresas fornecedoras de energia e gás, a Autoridade exige cópia de quaisquer comunicações aos consumidores, contrárias à lei, enviadas a partir de 1 de maio de 2022. As comunicações, também neste caso, dizem respeito a alterações unilaterais das condições económicas de fornecimento aplicáveis ​​após 10 de agosto de 2022.