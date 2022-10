Presidente da Federação Portuguesa na Embaixada de Itália – Notícias das embaixadas

(ANSA) – LISBOA, 19 Out – Após uma análise detalhada do estado dos fundamentos da economia portuguesa, o Presidente da Confederação Portuguesa do Empreendedorismo António Saraiva falou hoje no evento organizado na Embaixada de Itália em Lisboa que reuniu em uma fórmula mista, os componentes do sistema estatal italiano com mais de 200 empresas e entidades estão interessadas em desenvolver oportunidades de negócios e investimentos conjuntos.



A iniciativa testemunhou um duplo momento de estudo e comparação. Durante a primeira parte intitulada “Portugal: Um Caminho de Crescimento Verde, Inovador e Digital. Oportunidades para Empresas Italianas”, o Embaixador Carlo Formosa e Presidente da CIP Saraiva discutiram as perspectivas que podem surgir para as empresas italianas do “caminho de crescimento encorajador perseguido pelos portugueses economia, através de rápidos avanços em energia e transformações.” Digital, através da rápida implementação de reformas ligadas ao PNRR doméstico, bem como pela forte aceleração da abertura aos mercados e ao investimento estrangeiro. o ano indica o crescimento do PIB português em 2022 em 6,5%, está entre os três maiores Elevados da Europa, com um novo recorde histórico no comércio bilateral de quase 7 mil milhões de euros, como frisou. Por “Ambasciatore Formosa” retrata o contexto do intenso apelo geral deste mercado, nosso sistema empresarial não deixará de entender com interesse adicional e renovado”.



A segunda parte do evento teve a forma de um encontro interativo entre mais de trinta empresas italianas localizadas em Portugal e as componentes do sistema do país, incluindo o ICE e a Câmara de Comércio Italiana em Portugal, para identificar as melhores sinergias para melhor apoiar Perspectivas de negócios e investimentos italianos em Portugal.



As inscrições para o evento estão disponíveis online no seguinte link: https://youtu.be/lFtfx5_cpcg (ANSA).