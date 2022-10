Nas bolsas de valores da União Europeia com freios, Saipem voa para Milão. Maiores retornos de BTp desde 2013

Alemanha, +45,8% preços de produção de setembro

Os preços ao produtor para produtos industriais na Alemanha subiram 45,8% y/y e 2,3% m/m em setembro. O anúncio foi feito pelo Serviço Federal de Estatística da Alemanha Destatis, acrescentando que os preços globais da energia aumentaram 132,2% em relação a setembro de 2021. eletricidade (+158,3%)

O iene está em seu nível mais baixo desde 1990 em relação ao dólar, menos de 150

O iene cai para seu nível mais baixo desde 1990 em relação ao dólar e cai abaixo de 150. Assim, de acordo com o mercado, as chances de intervenção das autoridades japonesas estão aumentando novamente, o que eles já confirmaram nos últimos dias para acompanhar de perto. Tendência da moeda japonesa.

Ásia. Hong Kong está em seu nível mais baixo desde 2009. Tóquio fecha em vermelho

As ações caíram e os rendimentos subiram na Ásia devido ao temor de que a alta inflação e a política monetária agressiva pudessem desacelerar ainda mais a economia global. As bolsas de valores no Japão, Austrália e China caíram, com o índice de Hong Kong subindo. ano da crise financeira. Os temores de desaceleração do crescimento e aumento de casos de Covid na China estão aumentando as preocupações dos investidores à medida que a convenção do partido ocorre. o yuan Ele estava negociando em torno de uma nova baixa de todos os tempos.

perto de TSE O que não consolidou a tendência positiva das duas últimas sessões, afetada pela fraqueza do setor de alta tecnologia. No final do dia, o Nikkei perdeu 0,92%, para 27.006,96 pontos. O Topix mais amplo também foi menor, com a posição final abaixo de 0,51% em relação ao índice de referência anterior, em 1.895,41 pontos. Enquanto isso, o Dez anos de retorno Mais uma vez, ultrapassou o limite superior de 0,25% da meta do banco central, o que o levou a anunciar compras emergenciais de títulos para conter o fenômeno. lá BoJ Ela entrou no mercado para comprar 250 bilhões de ienes (US$ 1,67 bilhão) em títulos de longo prazo na tentativa de diminuir a taxa de retorno. No entanto, esta tentativa não teve sucesso: as taxas subiram para seus níveis mais altos desde 2015.

Dia agitado nos Estados Unidos

Em seguida, os dados vêm dos Estados Unidos. Em primeiro lugar, o relatório semanal sobre benefícios de desemprego: como a flexibilidade do mercado de trabalho é um componente chave das opções de taxas do Fed, esse indicador pode movimentar os mercados. Então, novamente dos Estados Unidos, são esperados o Existing Home Sales, o Leading Index, o Fed da Filadélfia e discursos de vários membros do banco central dos Estados Unidos: Bullard, Jefferson, Cook e Bowman.