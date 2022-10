Líderes da União Europeia continuam debatendo uma solução para a crise energética Da Reuters

© Reuters. Bandeiras da União Europeia hasteadas em frente à sede da Comissão da UE em Bruxelas, Bélgica, 28 de setembro de 2022 REUTERS/Yves Hermann



BRUXELAS (Reuters) – Os líderes dos 27 países da União Europeia se reuniram hoje para a segunda cúpula em duas semanas para encontrar uma solução para a crise de energia, mas a disputa sobre o teto do preço do gás aponta para uma longa luta.

A presidente do Parlamento Europeu, Roberta Mezzola, disse que os cidadãos estão procurando uma direção a seguir para lidar com “as consequências do ataque da Rússia a um estilo de vida que há muito consideramos garantido”.

“Nossa unidade deve ser real… Precisamos agir mais rápido e de forma mais decisiva”, disse Mitsula na coletiva de imprensa.

A Rússia reduziu os fluxos de gás para a Europa depois de invadir a Ucrânia em 24 de fevereiro, elevando os preços da energia, elevando a inflação e aumentando a possibilidade de uma recessão em todo o continente.

Os 27 estados membros da UE devem concordar com um padrão alternativo para preços de GNL e compras conjuntas de gás, depois de concordar em reabastecer os estoques de gás e recuperar os lucros das empresas de energia para ajudar os consumidores a lidar com contas mais altas.

Mas há tensão sobre os planos de gastos, alguns dos quais são injustos e minam a solidariedade, por países que podem contar com mais recursos para proteger seus negócios e famílias do aumento dos preços da energia.

“A unidade entre os estados membros está sob séria pressão, com o anúncio de decisões nacionais unilaterais sem uma estrutura da UE para unificá-las”, disse o grupo de especialistas em mudanças climáticas E3g do think-tank.

Defendendo o pacote de apoio de 200 bilhões de euros da Alemanha, o chanceler alemão Olaf Schulz disse que Berlim agiu em solidariedade com outros membros da UE durante a pandemia de Covid-19 e chamou a atenção para outros países que apoiam os consumidores de energia.

“Mas é claro que precisamos revisar nossas decisões cuidadosamente para garantir que funcionem”, disse ele ao chegar à cúpula. “Temos que implementá-lo juntos”, acrescentou.

locais remotos

A questão mais controversa que os líderes enfrentam é se e como limitar os preços da gasolina.

“Acho que podemos ter uma longa noite pela frente”, disse o primeiro-ministro holandês, Mark Rutte, ao chegar à reunião pré-cúpula.

Como 15 países, incluindo França e Polônia, estão pressionando por algum tipo de limite de preço, eles enfrentam forte oposição da Alemanha e da Holanda – a maior economia e compradora de gás da Europa e um de seus principais mercados de gás, respectivamente. Europa – que alertou que limitar o preço do gás pode prejudicar a estabilidade do abastecimento.

“É altamente improvável que um acordo seja alcançado”, disse um diplomata sênior da UE. “As opiniões parecem muito distantes”.

Um rascunho das conclusões da cúpula, visto pela Reuters, pediria a Bruxelas que “continuasse trabalhando” em um “corredor dinâmico de preços temporário para acordos de gás natural” e limitasse os preços do gás usado para gerar eletricidade.

Isso minou a redação de um projeto anterior, que havia orientado explicitamente a Comissão Europeia a “propor” um teto para o preço do gás usado no setor de energia, uma ideia apoiada pela França e já utilizada em Espanha e Portugal.

Diplomatas disseram que não estava claro se os líderes concordariam com a versão mais recente. Antes da reunião, a Alemanha solicitou que qualquer referência a tetos de preços fosse removida do texto, conforme descrito em um documento visto pela Reuters.

Os líderes também discutirão gastos emergenciais para proteger suas economias e proteger 450 milhões de cidadãos da crise energética.

Enquanto alguns pediram uma nova dívida conjunta para financiá-la, os países mais conservadores do ponto de vista orçamentário argumentam que centenas de bilhões de euros não utilizados em programas anteriores deveriam ser gastos primeiro.

Dada a diversidade do cabaz energético e os interesses dos países da UE, a cimeira corre o risco de não ser suficiente para tomar medidas a curto prazo para resolver o problema dos preços elevados da energia antes do inverno.

Os ministros da energia da UE devem se reunir novamente na próxima semana e pretendem chegar a um acordo sobre medidas de emergência conjuntas em novembro.

