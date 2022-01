Bolsa de Valores italiana, comentando a sessão de hoje (31 de janeiro de 2022)

Os operadores informaram que a reeleição de Mattarella foi bem recebida pela Piazza Avary. Segunda-feira negra de Saipem. Em geral, os banqueiros estão fazendo progressos

Os principais índices da Bolsa de Valores italiana e os principais mercados financeiros europeus estão prestes a fechar a primeira sessão da semana em área positiva. O melhor é a Piazza AvariApós a instalação de Sergio Mattarella como Presidente da República. Matteo Ramenghi – Diretor de Investimentos do UBS WM na Itália – destacou esta O mercado acolheu positivamente a reeleição de Mattarella. O especialista observou que “a votação, de fato, poderia ter afetado a estabilidade do governo Draghi: um risco evitado graças à confirmação de Sergio Mattarella no Quirinale”.

São 16,50 FTSEMib Ele subiu 0,93% em 26.812 pontos, depois de ter oscilado entre o menor em 26.648 pontos e o maior em 27.060 pontos. Ao mesmo tempo FTSE Italia todos participaram Subiu 0,96%. sinal de mais para arquivo chapéu médio FTSE Italia (+ 1,25%) e para A estrela do FTSE Italia (+2,06%).

a Bitcoin Aproximadamente $ 38.000 (mais de € 33.500).

Ele Ela difuso Btp bond Ele flutua em torno de 135 pips.

EU ‘euro Acerte $ 1,12.

Saipem Regista um decréscimo de 30,2% para 1.351 euros. A Plant Engineering relata que a revisão do backlog destaca, devido ao contexto atual da pandemia, o aumento atual e projetado nos custos de matéria-prima e logística e uma deterioração significativa nas margens econômicas de vida plena de alguns E&C onshore e offshore relacionados projetos, com o consequente impacto nos resultados. Após este cenário Saipem retirou a previsão anunciada em 28 de outubro de 2021 Ela espera que as demonstrações financeiras estatutárias de 2021 tenham uma perda de mais de um terço de seu capital. Assim, a empresa iniciou os contactos iniciais com as contrapartes bancárias, bem como com os accionistas Onde você está (-1,52% para €13.368) e CDP Industria para verificar a sua disponibilidade para apoiar uma manobra financeira adequada.

Em geral, os endereços são fornecidos O setor bancário.

O desempenho do UniCredit (+ 1,88% a 14.004 euros). Alguns bancos de investimento melhoraram o preço-alvo da ação após divulgar os resultados financeiros do ano de 2021 e os indicadores da política de remuneração dos acionistas. Em particular, o UBS e o Jp Morgan aumentaram o preço-alvo do UniCredit para € 20,5 e € 18, respectivamente. Ambos os bancos de investimento confirmaram a referência à compra de ações.

muito muito bom Banco BPM (+2,33%).

em geral (+ 2,14% para € 18.655) em linha com a tendência positiva da Piazza Afari. A seguradora anunciou que em 27 de janeiro as empresas do grupo Caltagirone exerceram o direito de rescisão do acordo de acionistas estipulado com a Delfin e a CRT Corporation. Assim, este último acordo obrigará a uma participação de 8,331% no capital social da Generali.