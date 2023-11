Quanto mais você pedala, mais você recarrega: essa e-bike muda tudo e custa menos que um iPhone

Esta bicicleta assistida por pedal está pronta para mudar o conceito de deslocamento urbano. Quanto mais você anda, mais custos de envio e é mais barato do que um iPhone novo. Aqui tudo é revelado: ele terá sucesso no mercado?

Após a pandemia, a explosão e a proliferação de veículos eléctricos reuniram um consenso e seguidores indiscutíveis. Numerosos incentivos e contribuições estatais ajudaram scooters elétricos e Bicicletas elétricas Alcançar grandes números no mercado. Agora, o conceito de mobilidade urbana já foi parcialmente revolucionado. O que chocou (positiva e negativamente) as nossas autoridades, que se viram obrigadas a tomar medidas para regular a utilização destes meios na vida quotidiana.

Indicadores de tendências, registo, cobertura de seguros, etc. As mudanças na nova Lei de Rodovias foram substanciais, mas não parecem ter retardado a disseminação adequada de meios de comunicação como Bicicletas elétricas Ou as e-scooters estão dominando o mercado. E também porque as propostas tornaram-se mais precisas e refinadas, não só em termos de design, mas sobretudo em termos de pragmatismo e tecnologia. Ele sabe algo sobre isso Morph de bit grátisuma das poucas e-bikes do mercado que É recarregado pedalando. Uma pequena mas grande revolução, à custa de um simples smartphone.

Freebeat Morph, a e-bike que recarrega pedalando: custa apenas 1.500 euros

É alimentado por motor brushless de 350 ou 750 W (dependendo da configuração escolhida na compra, editor), Morph de bit grátis Entra no jogo das e-bikes como uma das propostas mais interessantes. A bicicleta é todo-o-terreno, capaz de te levar em todos os terrenos. Obviamente, com um pouco de consciência e bom senso: não estamos a olhar para as e-mountain bikes topo de gama. Porém, estamos diante de uma e-bike muito inteligente, que recarrega quando você pressiona os pedais.

Na verdade, com 30 minutos de pedalada, você consegue até 16 quilômetros de autonomia. Não é uma solução ruim, considerando que Morph de bit grátis Também é conversível em uma versão de bicicleta ergométrica. Resumindo: fique em forma e cheio de energia. O impulso do motor sem escova acima é ajustável de acordo com a diferença Posição de pilotagem, que gerencia a autonomia e a potência disponível para o pedal de assistência. independência? Alcance garantido de até 100 km com ciclo de carga completo. Também interessante é o aplicativo oficial que monitora o estado de saúde e diversas funções da bicicleta. O custo é 1500 eurosque é um número bastante competitivo para uma e-bike deste tamanho.