Energia hidrelétrica, Norte enfrentando cotas de Bruxelas

As concessões hidroeléctricas devem continuar a ser uma prerrogativa das províncias. Isto foi confirmado em carta enviada pela Governadora do Norte e Úmbria, Donatella Tissi, em 17 de novembro do ano passado. Aos Ministros do Meio Ambiente Piceto Frattin, Infraestrutura Salvini, Partido Nacional Progressista, Veto e Economia Giorgetti em relação ao projeto de decreto de energia que está prestes a ser aprovado em Conselho de Ministros. As sete regiões (Lombardia, Piemonte, Val d’Aosta, Trentino, Alto Aldige, Veneto e Úmbria) respondem por 80% da produção hidrelétrica da Itália, que com 46 TWh/ano representa 41% da energia verde da Itália. Exortou-os a não ceder à pressão da Comissão Europeia. Na verdade, o decreto prevê um novo procedimento para a realocação de concessões. As regiões autónomas e províncias podem estipular novos contratos de concessão com concessionários cessantes ou expirados (após apresentação de proposta técnico-económica) ou podem criar empresas mistas público-privadas com instalações cessantes para proteger o interesse público.

Segundo os governadores Fontana (foto), Serio, Compacher, Fugate, Zaia, Testulin e Tessie, as disposições do projecto de decreto energético não representam “uma extensão das concessões existentes nem uma renovação automática” como uma “nova cessão da concessão .” “Isso diz respeito não só ao uso da água, mas também a bens que entretanto passaram para propriedade pública, em circunstâncias diversas”, com base na verificação das ofertas financeiras feitas pelos operadores que saem “em condições normais de mercado”. Em essência, o decreto não apenas resolve permanentemente o Procedimento de Infração Comunitária de 2011, mas também cumpre as “Obrigações da Comunidade Pnrr”, que estipulam a restrição de nomeações diretas, “e elimina disposições de prorrogação ou renovação automática”.

Os conservadores pedem ao CEO Meloni que se mantenha firme. Não será fácil porque o decreto legislativo estipula a duração das concessões entre vinte e quarenta anos (que pode ser aumentada até um máximo de dez anos), circunstância a que a União Europeia se opõe. O paradoxo é que na Áustria o sistema de licenças prevê períodos até 90 anos, em Portugal a validade normal é de 35 anos (prorrogável até 70 anos), em Espanha a proibição é de 75 anos para todas as concessões, enquanto em França a duração de grandes derivações varia entre 30 e 40 anos. A Itália corre assim o risco de ser o único país a pagar.