Os resultados foram definidos como “extraordinários” para o nº 93 de Pitti Filati

Com mais de 3.500 compradores, compradores italianos em +19, compradores estrangeiros em +18%, pontos de abastecimento totais +18% em relação ao ano passado. Três dias intensos em que os escritórios de moda dos grandes nomes do mundo da moda e das melhores malharias internacionais chegaram a Fortezza para descobrir os fios mais inovadores e as últimas pesquisas estilísticas e técnicas, expressas pelas melhores empresas internacionais de serviços de fios e malharias. Também para eventos e projetos especiais em Fortezza, grande sucesso e grande participação.

“Petti Villati é onde – diz Raffaello Napoleon, diretor administrativo da Pitti Imagine – onde a moda começa estes três dias em Fortezza terminam em Fortezza, e eu repeti isso com grande força e energia extraordinária. Vimos isso em ação entre os stands – para um show As coleções, descoberta e amostragem de novos fios que veremos nas lojas de malhas dentro de um ano e meio – que expressaram um grau de criatividade muito alto, aliado à pesquisa tecnológica e processos de produção cada vez mais avançados em que o respeito pelo ambiente é agora um traço essencial de identidade. O excelente final – registámos + 18% de compradores, voltando gradualmente aos níveis pré-Covid – mais uma vez o papel da feira no sector dos fios e do sistema da moda como um todo, e são um forte incentivo para os nossos expositores: todas as vantagens lhes pertencem por estes resultados, que certamente darão um impulso para enfrentar com determinação a dinâmica complexa que terão de enfrentar nos próximos meses ».

Os dados finais desta 93ª sessão (28 a 30 de junho de 2023) mostram que a exposição ultrapassou os 3.500 compradores registados, 48% dos quais estrangeiros – cerca de 1.700 visitantes – de mais de 50 países. Os compradores da Itália cresceram +18% e os estrangeiros +17%.

Todos os mercados europeus apresentaram crescimento, os EUA também tiveram um desempenho muito bom (+13%) e, como também em outras ofertas da Pitti Immagine, os mercados mais importantes do Extremo Oriente voltaram a crescer regularmente – Japão, China, China/Hong Kong e Sul Coréia em primeiro lugar o primeiro. Poucos compradores apenas da Rússia e da Turquia.

Um ranking dos 15 principais mercados desta edição coloca a França no topo, seguida pelo Reino Unido, Estados Unidos, Alemanha, China, Espanha, Suíça, Japão, Holanda, Turquia, China, Hong Kong, Dinamarca, Coreia do Sul e Portugal.

«Uma feira inovadora como a Pitti Filati – comenta Agostino Poletto, Diretor Geral da Pitti Immagine – transcende a dimensão empresarial porque é também um momento chave de discussão, troca de conhecimento, expansão de perspectivas e cultura e apoio a talentos emergentes. Nesse sentido, gostaria de enfatizar que foi também uma edição particularmente eficaz do Spazio Ricerca – intitulado Domino, com curadoria de Angelo Figus e Nicola Miller e inspirado no tema Pitti Games – e cheio de eventos especiais, colaborações e projetos em Fortezza . Da concorrida palestra organizada pelo Centro de Florença para a Moda Italiana, que estimulou uma reflexão mais ampla sobre as formas pelas quais a indústria, bem como o mundo da alta costura, a educação terá de abordar o novo desafio do eco-design; no Desfile de Alunos do Mestrado em Design Criativo de Malhas da Accademia e Modateca Deanna Fashion and Modate, um desfile de grande impacto que conseguiu promover a criatividade de 13 jovens designers internacionais e envolver o público; Percorrendo Lineapiù Loves Japan, o projeto Lineapi é uma homenagem à cultura e estética japonesa, com uma série de interpretações contemporâneas do tradicional quimono desenhado por alunos do famoso Bunka College of Fashion em Tóquio; Até a House of Cards em malhas House of Cards, mais uma vez criada em colaboração com a Modateca Deanna, recebeu os visitantes à entrada do pavilhão central.