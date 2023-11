Bolsa de Valores Italiana, suspensão da sessão de 24 de novembro de 2023

As ações do setor bancário continuam em destaque: destacam-se o IntesaSanpalo e o Banca MPS. Na MidCap, a tendência do MFE-MediaforEurope permanece positiva

Os principais índices da Bolsa de Valores italiana e dos principais mercados financeiros europeus são registrados Progresso parcial Na última sessão da semana. Segundo Saverio Berlinzani – Analista Chefe da ActivTrades – há um debate acalorado entre os operadores sobre a questão de uma bolha especulativa ou não, e isso está relacionado ao fato de algumas ações terem um P/L exageradamente alto, e isso provavelmente irá seja o caso, é um fato objetivo. Mas o analista acrescentou que Às vezes, alguns mercados são movidos pela simples presença de liquidez Que continua buscando ações, sem outras oportunidades interessantes. “Observar os gráficos, mais do que nunca nestes momentos, pode nos ajudar a perceber isso Mover-se teimosamente contra o mercado pode levar a graves consequências em termos de perdas“, acrescentou Saverio Berlinzani. Às 15h25 Ftsimibe Subiu 0,42%, para 29.358 pontos, depois de oscilar entre um mínimo de 29.192 pontos e um máximo de 29.372 pontos. Ao mesmo tempo FTSE Itália todas as ações subiu 0,41%. Sinal de mais também para Índice FTSE Itália Mid Cap (+0,28%) e Índice FTSE Itália Star (+0,48%). o Bitcoin Resta menos de 37.500 dólares (cerca de 34.500 euros). o Spread de títulos Btp Encolheu para menos de 175 pontos, com O retorno da BTP por dez anos O que ainda é menos de 4,4%. para’euro Consolida acima de US$ 1,09. Ações do setor bancário continuam em destaque. A Standard & Poor’s Global afirmou que a perspectiva para os bancos europeus, que é na sua maioria estável, reflecte a visão da agência de classificação de que é provável uma boa resiliência. Contudo, os especialistas não excluem novas melhorias se os bancos apresentarem melhor rentabilidade estrutural. “No entanto, as classificações poderão ficar sob pressão se a S&P acreditar que os bancos enfrentam uma perda de competitividade, resultados fracos ou instabilidade operacional, ou se reavaliarem a qualidade ou o grau de risco da atividade de crédito”, afirmou a agência. READ Pesados ​​mercados de ações europeus, tecnologia de esmagamento de impacto Nasdaq Entonação positiva l Intesa São Paulo (+1,62% para 2.601€). Melhor desempenho para Monte dei Paschi di Siena (+2,22%). Na MidCap, a tendência da MFE-MediaforEurope permanece positivaIsto depois dos fortes aumentos alcançados na sessão anterior. o Ações classe A Eles ganharam 1,16% para 2,1775 euros, enquanto eu Títulos de classe B Eles subiram 1,5% para € 3.105.



