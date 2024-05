A patente muda tudo, que revolução

Notícias malucas da BMW, com uma mudança em andamento que revolucionará para sempre o mundo das duas rodas.

A pessoa que está se esforçando mais do que tudo para melhorar e crescer no mundo das motocicletas, sem dúvida existe BMW. O gigante bávaro sempre criou uma série de veículos de duas rodas de alto nível ao longo dos anos, mas não há dúvida de que já há algum tempo elevou significativamente a fasquia.

Isso também pode ser percebido pelo fato de ele ter revolucionado seu compromisso com o Superbike, ao adquirir Toprak Rezatlioglu Qual destaca BMW Pronto para se tornar a referência nesta categoria. A Ducati parecia imbatível, mas o turco já tentou colocar uma chave inglesa em ação em 2023 e agora pode fazer um milagre com o fabricante alemão.

Inovações em casa BMW Eles realmente convencem a todos, basta pensar em como os dados de vendas cresceram claramente em todo o mundo. lá BMW Por isso, hoje é referência para milhares de entusiastas, que agora veem grandes perspectivas de futuro, com inovações incríveis.

BMW e transmissão automática: é assim que vai funcionar

Sem dúvida Apego É uma peça essencial para os motociclistas, pois a vontade de ouvir o som mágico do motor mudando de potência é o tempero para quem ama duas rodas. No entanto, já são muitas as empresas que estão a avançar para as transmissões automáticas, tentando assim aproximar-se do que hoje se tornou o estilo clássico dos automóveis.

Por esta razão, a BMW registou recentemente uma patente que poderá ficar na história das motos, um sistema inovador baseado no ajuste dos apoios para os pés. Tudo começou com as motos elétricas, mas na verdade também pode ser útil para as bicicletas térmicas. A grande mudança está relacionada principalmente à montagem no quadro, que possui uma pista deslizante que corre diretamente sobre uma ranhura dentada e assim introduz um novo pino de montagem.

Assim, basta dobrar a base para que o pino se desloque para um assento de dente diferente, mudando automaticamente. O único problema será o ajuste das alavancas, sendo necessário reposicionar a caixa de câmbio e os freios. ao mesmo tempo BMW Ele pensa grande e não tem medo de inovações tecnológicas.