Há muitos sinais de que a “guerra secreta da Rússia na Europa” está a intensificar-se. É o que lemos no semanário britânico The Economist, que acompanha alguns dos acontecimentos das últimas semanas, a começar pelo incêndio na fábrica da Diehl Metallurgy, no subúrbio de Lechterfelde, em Berlim. A fábrica armazenava ácido sulfúrico e cianeto de cobre, dois produtos químicos que podem se combinar perigosamente em caso de incêndio. Embora a polícia ainda não tenha falado explicitamente sobre um ato de sabotagem, algumas suspeitas foram levantadas devido ao facto de a empresa-mãe de Diehl produzir o sistema de defesa aérea Iris-t, que a Ucrânia utiliza para se defender dos mísseis russos. Em Abril, o The Economist relata que alegados sabotadores pró-Rússia foram presos em todo o continente.





Na Alemanha, onde dois cidadãos com dupla nacionalidade alemã e russa são suspeitos de planear ataques a instalações militares dos EUA e outros alvos em nome da agência de inteligência militar russa GRU; na Polónia, onde um homem estava aparentemente prestes a passar informações à inteligência militar russa sobre o aeroporto de Rzeszow, o principal centro de entrega de ajuda militar à Ucrânia; No Reino Unido, onde vários homens foram acusados ​​de iniciar um incêndio criminoso contra uma empresa de logística de propriedade ucraniana em Londres. Além disso, nos países bálticos, foram feitas acusações directamente contra os serviços de inteligência russos que alegadamente utilizaram intermediários para atacar propriedades e desfigurar monumentos. Embora estas acções não sejam novas, de acordo com algumas fontes europeias do semanário britânico, a inteligência militar russa recebeu um mandato – e foi financiado financiamento – para levar a cabo o que a Rússia chama de “medidas activas”.





Além disso, em 2 de Maio, a OTAN publicou uma declaração descrevendo estes incidentes como “parte de uma campanha intensificada de actividade”, incluindo “sabotagem, actos de violência, interferência informática e electrónica, campanhas de desinformação e outras operações híbridas”. Segundo o The Economist, as operações cibernéticas russas também se tornaram mais ousadas. Um relatório divulgado em abril passado pela divisão de segurança cibernética Mandiant, de propriedade do Google, descobriu que grupos de hackers com aparentes ligações com o GRU se gabavam de maneira credível de manipular os sistemas de controle das concessionárias de água nos Estados Unidos e na Polônia e do que os hackers acreditavam ser informações hidrelétricas. Fábrica na França. De acordo com alguns especialistas, tais actos de sabotagem têm como objectivo “erervar a Europa e inspirar cautela através do medo”, embora haja um grande número de pessoas que temem que estes factos sejam apenas um prelúdio para agressões mais graves. “O que é mais preocupante é que estes padrões de comportamento são consistentes com as expectativas sobre o que a Rússia tentará fazer antes de um conflito aberto com a NATO”, disse Keir Giles, analista do think tank Chatham House, com sede em Londres.