Haaretz: “Um veículo da ONU bateu perto de Rafah, matando uma pessoa e ferindo gravemente outra” – Asharq Al-Awsat

“Ou nós, Israel, ou eles, os monstros do Hamas.” O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu disse isso Na cerimônia principal do Dia dos Mártires (Yom Hazikaron) no Monte Herzl em Jerusalém. Ele acrescentou que a guerra em Gaza “é uma escolha entre liberdade e prosperidade versus desespero, assassinato, violência e estupro”. Ele continuou: “Estamos determinados a vencer esta batalha. Nossa guerra de independência ainda não acabou. Ela continua nos dias de hoje.”

Ao mesmo tempo, o governo do Hamas denuncia o seguinte:’ O sistema de saúde de Gaza está a “horas de entrar em colapso” devido à escassez de combustível.

Até agora, mais de 35 mil pessoas foram mortas em ataques israelenses em GazaSegundo dados divulgados pelo Ministério da Saúde do Hamas. O secretário de Estado dos EUA, Anthony Blinken, denunciou que os mortos nos ataques do exército israelense na Faixa de Gaza eram “mais civis do que terroristas”. Entretanto, o Egipto e a Líbia anunciaram que apoiariam a África do Sul na sua acusação de “genocídio” dos palestinianos apresentada em Haia contra Israel.

Relatórios palestinos relatados Um veículo das Nações Unidas foi atacado perto da passagem de Rafah Sul de Gaza. Isto foi relatado pelo jornal Haaretz. Uma investigação preliminar conduzida pelo exército israelita, noticiada pelo jornal Haaretz, revelou que uma pessoa foi morta e outra gravemente ferida durante uma troca de tiros contra um veículo das Nações Unidas perto da passagem de Rafah. O jornal Haaretz acrescentou que o exército israelense está investigando as circunstâncias do incidente e não está claro se os soldados israelenses abriram fogo ou não.

O Cairo, que está cada vez mais preocupado com os movimentos israelitas na fronteira de Rafah, Ele justificou a sua escolha “à luz do agravamento da gravidade e do alcance dos ataques contra civis palestinos”. Blinken explicou numa entrevista à CBS – relembrando o seu relatório que apresentou ao Congresso dos EUA nos últimos dias – que Israel tem “o conhecimento e as ferramentas necessárias para reduzir os danos aos civis nas suas operações militares”. Ele enfatizou que “os resultados no terreno, incluindo o grande número de vítimas civis, levantam sérias dúvidas sobre se as IDF os utilizaram de forma eficaz em todos os casos”.

De acordo com a contagem da facção islâmica, o número de mortos desde o ataque de 7 de Outubro e o início da guerra na Faixa de Gaza atingiu 35.034 e os feridos 78.755. Estes números são contestados por Israel porque não fazem distinção entre civis e militantes. Não revelou o número de vítimas que caíram em consequência dos foguetes das facções armadas palestinianas que caíram sobre a Faixa de Gaza. O secretário de Estado sublinhou então que os Estados Unidos “ainda não viram” um “plano claro e credível” para proteger os civis em Rafah, como Washington solicitou várias vezes. Mas especificou que relativamente ao embargo de armas ao Estado judeu – que o presidente Joe Biden ameaçou em caso de ataque à cidade – “neste momento” a única entrega adiada são “bombas altamente carregadas porque há negociações em curso com Israel .” Israel, dado o impacto que estas armas poderiam ter se usadas em áreas densamente povoadas.”

Em vez disso, o Hamas atacou diretamente Biden por alegar que um cessar-fogo ocorreria “amanhã” se os cerca de 130 reféns israelitas fossem libertados. Ela continua detida em Gaza. Para o Hamas, estas declarações representam “um retrocesso em relação aos resultados da última ronda de negociações que levaram o movimento a concordar com a proposta apresentada pelos mediadores”. O presidente da Câmara Democrata de Nova Iorque, Eric Adams, também sublinhou durante a sua visita à comunidade judaica no Gueto de Roma que “a sua batalha é também a nossa batalha”, o que significa que “devemos devolver os reféns à pátria e destruir o Hamas”.

No terreno, o exército israelita realiza a operação em Rafah Seja na travessia ou na zona leste da cidade – também em busca dos sequestrados –, os combates também voltaram ao norte e centro da Faixa, onde o Hamas tenta se reorganizar. Em Jabalia – depois de apelos a uma evacuação “temporária” dos residentes da região – a operação foi lançada ontem à noite para confrontar as tentativas do Hamas de “colocar de pé a sua estrutura terrorista e operacional”.

Fontes do lado egípcio da travessia Rafa Entre o Egipto e a Faixa de Gaza, diga-lhe que Ruído de explosão Os sons dos ataques israelenses no lado palestino foram muito altos esta noite, o suficiente para serem ouvidos a cerca de 30 quilômetros dentro do Sinai.

Ele acrescentou: “O som parou até o amanhecer, e também ouvimos sons de casas desabando, depois a calma voltou, enquanto as passagens de Rafah e Karam Salem permaneceram fechadas à passagem de ajuda aos residentes de Gaza e aos feridos que partiam”. Testemunhas diretas e correspondentes da imprensa egípcia.

Pela manhã, numa calma irreal no lado egípcio de Rafah, muitos camiões de ajuda humanitária estavam alinhados em frente à estação, na esperança de passar.

O mesmo está acontecendo na área de Zaytoun, também no norte, onde ocorreram vários confrontos próximos. No geral, durante as últimas 24 horas – segundo o porta-voz militar – “mais de 150 alvos” de facções armadas em toda a Faixa foram bombardeados e destruídos. Enquanto foguetes continuam a ser disparados de Gaza contra comunidades israelenses perto da Faixa Palestina, incluindo a passagem de Kerem Shalom, onde caminhões de ajuda humanitária com destino à Faixa estão sujeitos a inspeção de segurança: mais dois foguetes foram disparados nas últimas horas.

“Mais de 1.000 membros do Hamas” foram internados em hospitais em Türkiye para tratamento. O anúncio foi feito pelo presidente turco, Recep Tayyip Erdogan.

