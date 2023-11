Aqui está quem ganhou o Valorant College World Championship

A Volkswagen Arena em Istambul conhece bem os esportes eletrônicos do Valorant. Em 2022 sediou as Finais Globais do Valorant Champions Tour e agora serve de palco para as Finais do Torneio Valorant Champions. Embreagem Campus Red Bull, o maior torneio de esportes universitários Valorant do mundo. Após vencerem seus campeonatos nacionais, equipes de estudantes de 34 países se reuniram na capital turca para competir e decidir quem era o melhor com Vandal e a operadora. Estivemos lá e agora podemos contar tudo o que aconteceu durante os quatro dias de corrida.

O primeiro dia de qualificação viu as 17 melhores equipes competirem em quatro grupos com as equipes de Portugalde Coréia Do sul, de República Checade Suéciao seguidor Peruo seguidorIndonésiade França Nasceu em chileno Que emergiram como vencedores. Os majores eliminados no primeiro dia de competição foram a campeã mundial de 2022 Northwood University (EUA), que, após vencer novamente uma dura eliminatória nacional, perdeu para a seleção indonésia.

O segundo dia da fase de grupos viu uma vitória Polôniao seguidor Canadáde Eslováquiade Alemanhao seguidor Paquistãoo seguidorAustráliade Turquia E deIrlanda. E neste grupo que é A Itália caiu Perdendo três partidas diretas para as seleções polonesa, canadense e indiana. Tivemos uma conversa com Kevin “Raggie” penteado E Umberto “mass3R” ArtusoJogadores da seleção italiana, vamos entender como viveram essa experiência. “Perdemos por pouco o primeiro jogo para a Polônia. Estávamos perdendo por 2 a 10. Jogamos um jogo após o outro até empatarmos, mas eles venceram. O mesmo aconteceu com a Índia: estávamos perdendo, nos recuperamos”, disse Mass3R. Mas não conseguimos vencê-los.”

“O maior problema Deste campus de exploração“Ragi continua”, disse ele Partidas lentas: O contexto diferente a nível psicológico (para muitos foi a primeira competição internacional em LAN), os diferentes locais, o pouco tempo de preparação e os espaços apertados obrigaram-nos a Encontre seu próprio ritmo jogandoAntes não, para dar espaço aos adversários. Além disso, treinamos em um hotel que tinha um certo tipo de cadeira e muito espaço, e quando chegamos tudo era diferente, mais estreito, com assentos diferentes. Em níveis tão elevados é preciso adaptar-se rapidamente às situações de jogo e é preciso não se deixar afetar pela possibilidade de não conseguir.”

O jogo apresentado pelos jogadores italianos foi tão intenso e coordenado que durante os treinos conseguiram vencer as seleções que chegaram às semifinais. Quanto às combinações e estratégias, os jogadores… Eles optaram por voltar à abordagem básicaComo nos explicou Mass3R: “Em termos de combinações, escolhemos uma abordagem baseada na simplicidade que ajuda muito nestes eventos dada a falta de tempo para se preparar. No entanto, quando se chega a 10-10, um erro muito pequeno é suficiente.” perder a economia e perder a partida. Você tem poucas rodadas disponíveis para evitar cometer erros e seus oponentes podem entender quando você muda de estratégia.”

Terminados os grupos, com cada partida decidida por um único jogo (uma opção com a qual não concordamos e que a comunidade competitiva tem repetidamente mostrado que não valoriza), era altura de… Rodadas de 32 e quartas de final. Os irlandeses Ispini Enjoyers (que se traduz do gaélico e do inglês como “amantes de salsicha”) derrotaram o favorito Portugal, enquanto a República Tcheca eliminou a seleção polonesa. Os indonésios, um dos melhores times que já disputaram a Arena Volkswagen, venceram os alemães, e os paquistaneses dos Snakes venceram os chilenos de Los Vigentes.

Na próxima rodada das oitavas de final, Os peruanos mandaram a seleção turca para casa Em meio a vaias da multidão, o Canadá venceu a Coreia do Sul, a Suécia mandou a Austrália para casa e a França venceu a Eslováquia. Das quartas de final surgiram as quatro seleções que se enfrentarão nas semifinais: França, após derrotar a Suécia em partida até a morte; Peru, depois de derrotar o Canadá, finalista do ano passado; a Indonésia, que derrotou o Paquistão; E a República Checa graças à vitória sobre a Irlanda.

Antes de embarcarmos nas nossas emocionantes meias-finais, vale a pena notar como, de ano para ano, A Red Bull conseguiu melhorar seu campeonato universitário de esportes eletrônicos Que continua sendo um exemplo de como organizar, realizar e monetizar competições de videogame para estudantes. Em comparação com a edição de 2022 realizada em São Paulo, Brasil (da qual falamos aqui) A organização, estruturas, coordenação e experiência do público presente deu um claro passo em frente, como nos diz o próprio site Mass3R: “Este ano, o Campus Clutch deu muitos passos em frente na gestão de tempos e jogadores. Tivemos uma sala de ensaio no hotelO que, na minha opinião, teve um enorme impacto nos jogadores e no seu sentido de preparação. A única coisa que eu mudaria seriam os assentos do estádio: eram estreitos e seus espaços eram diferentes em relação ao horário de treino, o que é muito importante. Então eles fizeram um passeio pela cidade um dia antes da corrida, então não participamos!”

Apesar de alguns pequenos contratempos, ficou claro ao falar com o público que a diversão foi definitivamente alta graças ao altíssimo padrão de produção, Dando dignidade a um evento popular competitivo Assim como o Campus Clutch, é essencial. As partidas das semifinais, em especial, proporcionaram um espetáculo que nem a edição final conseguiu proporcionar, mantendo a arena quase totalmente repleta de torcedores em suspense. Na primeira partida, a seleção tcheca desafiou a seleção indonésia, apresentando uma resistência fútil, mas bonita de se ver. Os favoritos do torneio venceram mandando para casa a penúltima seleção europeia restante na corrida. A segunda semifinal foi disputada de forma mais acirrada, com as rodadas finais de cada partida por um fio. A França tentou trazer a seleção peruana para casa com uma estratégia calma e desgastante e por alguns momentos parecia que estava à beira do sucesso. Mas a agressividade e a tática da seleção latino-americana ofuscaram os franceses, que boicotaram a corrida europeia para colocar o recorde mundial a um passo da final.

Depois de uma partida de exibição de celebridades do Twitch, incluindo Tareque (Cujo stream teve três vezes mais espectadores que o stream oficial, mostrando como os streamers participantes são a espinha dorsal do Valorant) Chegou o momento da final. As partidas melhor de 5 são uma batalha exaustiva na qual você não só precisa derrotar seus oponentes, mas também a exaustão de uma sessão de jogo onde tudo está em jogo e Com duração não inferior a aproximadamente duas horas e meia. As seleções do Peru e da Indonésia não decepcionaram as 200 pessoas sentadas na plateia e as mais de 30 mil sintonizadas no Twitch.

A Indonésia começou a partida com uma vantagem de 3 a 0 de forma muito agressiva, mas o Peru se recuperou jogando muito devagar e empatou. A seleção latino-americana conseguiu mais duas rodadas antes de encurtar a corrida. As duas equipes continuaram a trocar vitórias e derrotas antes de chegarem a uma troca de papéis completamente igualitária. A segunda viagem com armas foi para a Indonésia Ele mudou completamente seu estiloDa agressão imprudente ao monitoramento de cada canto enquanto gasta recursos preciosos. Essa estratégia trouxe dinheiro para a equipe Garuda Seis rodadas seguidas (Faça 12-6) Antes, somente graças à ameaça do match point, o Zen Esports conseguiu revidar. Infelizmente, esta recuperação não ajudou porque na rodada seguinte a Indonésia venceu a primeira partida com um placar muito limpo.

Na segunda partida, a sincronização da Indonésia, pelo menos no primeiro tempo, garantiu que a seleção voltasse a ter vantagem. No segundo turno com os Pistols, o placar foi de 8 a 4, e a seleção do Sudeste Asiático não deu sinais de desistir. Para carregar toda a equipe nos ombros usando seu dispositivo Raze Ele era, sem dúvida, Rei, um excelente espadachim, um mestre em combos baseados em IED e um juiz. Seu posicionamento muitas vezes pegava os adversários de surpresa, dando ao seu time a vantagem numérica. O progresso de Garuda parecia imparável quando eles terminaram o segundo jogo com uma sequência de 13-5 para garantir o ponto do campeonato com uma vantagem de 2-0, tudo no mapa selecionado do Peru, Sunset.

O Peru começou o terceiro jogo com o pé direito e com o revólver para sair e vencer os quatro primeiros rounds. Contudo, depois de ler a estratégia dos adversários, a Indonésia Ele respondeu com um golpe de Suva Kush Todos os cinco atacantes foram vaporizados em poucos momentos. Esta jogada deu início a uma recuperação que viu, com uma pequena pausa, as duas equipas empatarem 6-6 e chegarem à mudança de ronda com o mesmo número de vitórias. O segundo round dos Pistols foi para a Indonésia que mais uma vez conseguiu assumir a liderança com Kosh Suva. Mas quando o placar chegou a 8 a 8, as esperanças de recuperação do Peru aumentaram dramaticamente. Depois de quatro vitórias seguidas, e com a economia do jogo e o ponto do mapa muito favoráveis, a seleção sul-americana venceu por 13 a 8 e levou a partida final para o Ascent, o quarto mapa. Este foi o primeiro mapa que a Indonésia perdeu em todo o torneio.

A Indonésia entrou em campo para a quarta partida com o objetivo de reconquistar o ei título mundial 20 mil euros em prémios financeiros. Quando os papéis mudaram, parecia que iria funcionar, pois ela chegou lá com uma vantagem de 6 rounds sobre o Peru, graças a Odin Koch, que acertou alguns tiros na cabeça através da parede. As vitórias continuaram para a seleção indonésia, que obrigou a seleção peruana a comprar e depois privou-a de todos os seus recursos. Chegando ao match point com um ás impressionante, ficou imediatamente claro como a partida terminaria: o Peru conseguiu chegar em casa com um set antes de desabar e perder. Coroa da equipe Garuda Campeões mundiais do Red Bull Campus Clutch. Depois de derrotar os campeões do ano passado, e de perder um único mapa em todo o torneio, a seleção indonésia provou que ainda é possível dominar Valorant quebrando todas as regras e desafiando não apenas as definições, mas os nerfs dos desenvolvedores.

Quando tivermos Ele entrevistou o diretor do jogo Valorant Ele nos contou que Judge tem estado sob pressão recentemente para acabar com um estilo de jogo que sem dúvida trouxe o máximo de pontos possíveis para a seleção indonésia. Acabei de sair do palco Acabamos de perguntar a Rey o que ele achava Sobre o nerf e como superá-lo, aqui está o que ele nos disse: “Quando eles nerfaram o Judge eu estava com medo pela minha carreira, essa era a minha estratégia e pensei que não funcionaria mais. Mas então comecei a grindar como um louco e foi capaz de fazer a estratégia funcionar.” mais uma vez.” O seleccionador da Indonésia disse: “Sim, enfraqueceram-no, mas não funcionou para ele”. “Haha, isso é verdade, mas por favor, não o incomode de novo!” Rey respondeu. Então o capitão nos disse:Somos o primeiro time da região Ásia-Pacífico a vencer a Copa do Mundo ValorantEstamos muito orgulhosos de representar o Sudeste Asiático, eles não são campeões do Valorant mas queremos chegar lá, quero contar aos meus filhos que ganhei o mundial com os meus amigos.

– Escrito por Ricardo Lischin