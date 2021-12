Dados sobre a disparidade de gênero – Corriere.it

Recuperação pós-pandemia para mulheres em nome da instabilidade: 49,6% de todas as mulheres contratam a tempo parcial contra 26,6% dos homens. a Relatório de Política de Gênero, desenvolvido pelo INAPP Estrutura do Mercado de Trabalho, o Instituto Nacional de Análise de Políticas Públicas, para chegar à seguinte conclusão: Se você realmente deseja diminuir a distância entre homens e mulheres no trabalho, precisa sair de políticas de trabalho neutras, igualdade para todos, independentemente de gênero, com políticas direcionadas. Neste ano e meio de pandemia, as mulheres tiveram de enfrentar um certo teste de esforço tendo que redobrar os seus esforços e muitas vezes encontram-se na encruzilhada da escolha entre o trabalho e a família – afirmou Sebastiano Vada, Presidente do INAP -. mais Desigualdade de gênero Aumenta e parte de uma figura estrutural do emprego que vê a taxa de emprego dos homens em 67,8% e para as mulheres 49,5%. É claro que a pandemia apenas aumentou essa lacuna, por isso é necessário intervir não tanto com recompensas ou iniciativas temáticas, mas começando, desde o estágio de planejamento, pela adoção de uma avaliação dos impactos sobre homens e mulheres . de políticas que foram concebidas como globais e, portanto, neutras.

O relatório levanta uma questão original: Qual é o impacto do salário mínimo nas disparidades salariais entre homens e mulheres? Nos 21 países europeus onde os salários mínimos foram introduzidos, 60% dos beneficiários são mulheres que, consequentemente, ganharam salários abaixo do mínimo. Em particular, na Alemanha, Irlanda, Portugal e Polónia, onde se concentrou a observação dos investigadores do Inapp, foram observados efeitos positivos na redução da disparidade salarial entre géneros. Na Alemanha, um dos últimos países da UE a introduzir um salário mínimo, a diferença salarial diminuiu de 19,6 para 17,1%. Na Irlanda, a diferença diminuiu de 26% para 5%. Segundo pesquisadores do Inapp, para medir a associação entre o salário mínimo e a defasagem salarial, serão necessárias investigações mais aprofundadas, mas a hipótese deve ser verificada. Na Itália, com um salário mínimo de € 9 por hora, 16,5% dos homens trabalhando em tempo integral teriam um reajuste contra 23,3% das mulheres. READ Reunião reunião ...



Ainda na área de disparidade salarial, segundo relatório do Inapp, contribuição negativa está sendo feita por meio de bônus de desempenho, definido nos contratos como associado ao índice de absenteísmo. No entanto, as mulheres muitas vezes faltam devido ao estresse do trabalho de cuidar. Não é por isso que são menos produtivos para os homens: como evidenciado pelo trabalho inteligente, é possível ser produtivo mesmo à distância.

