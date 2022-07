Ferrari Purosangue: motor, preço, desempenho, produção e apresentação

Não há necessidade de chamá-lo de Fuv. O fato de ser o primeiro SUV de Maranello é suficiente para explicar quanto choque o Purosangue liberará quando chegar. Pois bem, a empresa sempre rejeitou a sigla em sua forma básica, preferindo a sigla “Fuv” (Ferrari SUV), para enfatizar sua diferença com relação ao contexto do mercado populoso e aprovado. Mas não haverá necessidade de usá-lo. Porque será suficiente olhar para ela, para entender que ela é algo especial.

Frente V12 grande. A escolha de apostar tudo na majestade do V12 será fruto da produção de pedigree GT super clássico: a relação entre o primeiro volume e o restante da carroceria lembrará, não tão pouco, o GTC4 Lusso, com o cockpit tudo montado no eixo traseiro. Um extremo essencial para simplificar o visual majestoso. O Purosangue (que reconstruímos nos designs apresentados nesta página) será o maior Ferrari de todos os tempos: mais de cinco metros de comprimento, mais de três distâncias entre eixos e pesando duas toneladas. E isso não é surpreendente: o GTC4 pesava perto de 1.800 kg, apesar de ser mais curto, mais baixo e com menos portas. Meios estilísticos para iluminar o carro servem ao mesmo propósito: o capô, os para-lamas, as tampas dos faróis e os arcos das rodas serão cobertos com entradas e saídas de ar, sem mencionar a ponte aérea (que lembra o F12berlinetta) e o spoiler muito proeminente acima. janela traseira. Mas os rumores desta noite falam de outras soluções únicas. Como o capô com o vento para fora e as portas traseiras – presumivelmente – com o guarda-roupa aberto. Efeitos especiais que continuarão no cockpit: quatro assentos individuais, uma posição de dirigir inspirada nos princípios de “olhos na estrada, mãos no volante” com sua forte influência no SF90 Stradale e a ideia de uma tela de passageiro com informações de desempenho do veículo reproduzidas aqui com outras duas telas para as traseiras.