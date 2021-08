Esses são os efeitos colaterais.

A terceira dose da vacina Pfizer, Quais são os efeitos colaterais? A partir de Israel, um país que já começou a correr há mais de 60 anos há cerca de duas semanas, chegaram os primeiros dados. terceira dose sobre a vacina Covid dar efeitos colaterais “semelhantes ou menos” do que a segunda, a Bloomberg relata citando dados fornecidos pela Clalit, o maior provedor de serviços de saúde de Israel, que já deu 240.000 terceiras doses e entrevistou 4.500 pessoas que as receberam. Entre 30 de julho e 1 de agosto.

88% dos participantes disseram que se sentiram “gostados” ou “melhor” do que o segundo nos dias seguintes. 31% reclamaram de algum efeito colateral, o mais comum dos quais foi dor no braço, 0,4% disseram ter dificuldade para respirar e 1% buscou algum tratamento para um ou mais sintomas. “Mesmo que esses resultados tenham sido relatados pelas mesmas pessoas que receberam a vacina – comenta Ran Palisser, chefe de inovação da Clalit – os efeitos colaterais foram mostrados na maioria dos casos para ser o mesmo ou menos com a vacina.”

Última atualização: segunda-feira, 9 de agosto de 2021 às 20:48



