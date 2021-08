Quem são os novos positivos no covid

Palermo – Não há estatística, mas as palavras do Comissário da Covid em Palermo Renato Costa são mais do que indicativas: “Pelo menos Metade de nossos pontos positivos É formado por pessoas que vieram do exterior para ficar em Palermo ou por nossos compatriotas que retornaram à Sicília de destinos estrangeiros. E pode ser uma conta em uma conta. ”

Turistas e sicilianos que retornam

A Sicília, que é boa para uma economia dizimada pela epidemia, está Muito popular entre os turistasa. O presidente do distrito, Nilo Musumesi, estendeu os decretos Dever a Pagar, inicialmente destinado a quem vem de Espanha e Portugal, bem como de Malta, Grécia, França e Holanda. Esses são os países com alto percentual da variável delta. um resultado: Quase 200 lugares no Covid Hotel em PalermeOu, Palazzo San Paolo, quase esgotado e diante da situação, 60 vagas estão disponíveis na residência de saúde de Piana degli Albanesi.

Quem é afetado?

Quem é afetado? Mais uma vez, Costa classifica os países de origem, como local de nascimento e retorno das férias, para os novos pontos positivos: “Espanha, Holanda, Portugal, Malta, França.”

No entanto, um segmento dos turistas rompe os controles. No final da semana passada Mais de 15.000 passageiros pousaram entre Palermo e Catânia dos países considerados em risco. Os últimos dados de Falcone e Borsellino indicam que no dia 5 de agosto foram coletados 1.196 esfregaços (apenas um positivo), no dia 6 de agosto foi 2.757 (4 positivos), no dia 7 de agosto 1.155 (4 positivos). Taxas muito baixas.

A questão é que uma parcela, ainda que insignificante pelos testes realizados, escapa dos controles. Aqueles que estão sentados no avião são informados de que o cotonete é obrigatório Antes da partida e no avião antes de desembarcar. Depois de pousar, há sinais muito claros e um caminho obrigatório que leva ao centro de Covid, onde trabalham cerca de duas dezenas de pessoas, incluindo médicos da ASP, equipe da USMAF e o Escritório de Saúde Marítima, Aérea e de Fronteiras.

Como você quebra os controles?

E é isso que os leva ao epicentro da jornada de Covid Turistas e sicilianos que voltam das férias decidem não pesquisar. A questão é que nas leis de Musumeci elas se referem ao dever do selador, mas não no aeroporto. Quem chega a Palermo pode optar por fazer a prova no Centro de Exposições do Mediterrâneo ou em um laboratório privado. Em teoria, cabe à polícia de fronteira verificar os dados do Asp.net juntamente com a lista de passageiros e documentos do site e punir os infratores. Na prática, é impossível controlar tudoEU.

Resta confiar no bom senso dos turistas, que entretanto procuram hotéis e aldeamentos turísticos onde o passe verde não é obrigatório. Nestes dias muito quentes de agosto, os controles serão reforçados. Uma situação diferente nas docas do Estreito de Messina Onde as redes são muito mais amplas. Os absorventes internos são opcionais porque cruzar o trecho do mar é um transporte público local.

Toalhetes e vacinas

novamente, portanto, Especialistas repetem que a vacina é a única arma para reduzir infecção e hospitalizaçãoa. A ocupação familiar é o fator decisivo para não passar para a zona amarela. A Sicília corre o risco de mudar de cor com as restrições que se seguem imediatamente após 15 de agosto. Certamente, isso não é suficiente para limitar o progresso lento e implacável em direção à região lútea, mas a Região fortaleceu o atendimento domiciliar para casos menos graves com o uso de anticorpos monoclonais. Assim, evita-se a hospitalização.