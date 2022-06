Bolsa de Valores: Milan perdeu vantagem na final (+0,29%), Europa não está na ordem certa – Economia

Perto do pátio Avary. O Ftse Mib Index encerrou as negociações com alta de 0,29%, em 21.788 pontos, Perder o esmalte no final da sessão E deixa no chão a maior parte dos ganhos no início do dia, quando chegou a faturar até 2,3%.

Na Europa, as bolsas de valores fecharam sem nenhuma ordem específica, roubando finalmente Londres e outras listagens, assustadas com a determinação reafirmada do Fed em combater a inflação e O risco de que o aperto da política monetária leve a economia dos EUA à recessão.

Em Frankfurt, o Dax acabou sendo negociado em alta de 0,65%, a 13,122 pontos, em Paris o índice Cac 40 permaneceu quase estável (-0,06% a 5,882 pontos), enquanto o London Ftse 100 perdeu 0,41%, a 7,016 pontos.

O spread entre BTP e Bund é fechado novamenteCom o spread entre as taxas de juros italianas e alemãs de 10 anos caindo 11,4 pontos base para 191.

vem do mercado umCrédito de abertura para promessas feitas pelo Banco Central Europeu No que diz respeito ao combate à fragmentação financeira, evidenciado pela forte queda nos retornos de todos os títulos periféricos: BTP cai para 3,56% (-16,8 pontos base), títulos gregos para 3,99% (-23,6 pontos), Bono espanhol em 2,73% ( -14,1) e portugueses há dez anos 2,68% (-13,6).

O pacote caiu apenas 5 pontos para 1,65%.que pode ser vendida pelo Banco Central Europeu, juntamente com outras ações “fortes”, para compensar as compras na periferia.