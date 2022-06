Economia circular, a Itália é a primeira na Europa – Tg10.it

“Green Alternative Finance” está crescendo exponencialmente em nosso país, Suportado e representado através da plataforma unificada agora Ener2Crowd.comprimeiro e de novo Único na Itália especializar-se em Crowdfunding para empréstimos ambientais e de energia.

junto com GreenVestingForum.itque é o Green Alternative Finance Forum, a plataforma conseguiu monitorar Nosso país é líder na União Européia em termos de “produtividade no uso de recursos”.

Com efeito, é verdade que – em paridade de poder de compra – Por cada quilo de recursos consumidos, a Itália gera 3,65 euros de PIBContra 2,90 euros para a França, 2,50 euros para a Alemanha e uma média mais baixa da UE de 2,30 euros.

A relação entre o consumo físico e o PIB – Produtividade de recursos – coloca nosso país em uma posição Em primeiro lugar na União Europeia. Um resultado que evidencia a existência de uma economia muito eficiente em termos de recursos e uma componente essencial da sustentabilidade e da transição para uma economia circular” comentários Nicolau SofikoE a Diretor-executivo, Criador e cofundador Ener2Crowd.com.

“É claro que ainda há um longo caminho a percorrer na estrada da reciclagem na Itália – por exemplo, apenas 25% dos pavimentos que foram removidos são reciclados – no entanto, A Itália também ocupa o primeiro lugar em termos de taxa de uso “A segunda questão”E a Talvez o indicador mais preciso de “Economia circular”.

Incluindo usos industriais e materiais energéticos, nosso país é caracterizado por uma Use 18% de “A segunda questão” (derivados dos resíduos dos processos de produção ou da recuperação de materiais) sobre o consumo total de materiais »indica Giorgio MoteroniE a cso e um dos fundadores Ener2Crowd.com Ao lado Analista senior subordinar GreenVestingForum.it.

Como um todo, porém, A União Europeia continua a ser o terceiro maior emissor mundial de dióxido de carbono. Para reduzir essas emissões em 55% até 2030 e alcançar a neutralidade de carbono até 2050, a comissão desenvolveu um programa de investimento em Cor verde Isso se tornou um ponto de referência para investidores que desejam Olhe além do covid.

«O mundo financeiro aposta no verde como recurso indispensável para sair da crise provocada pela pandemia, incluindo Também muitos grandes fundos de investimento Eles já têm em dobro -por exemplo- exposição em serviço que investem em fontes de energia renováveis explique Giorgio Moteroni.

Por outro lado, o economia verde –caiu no caminho Crowdfunding para empréstimos ambientais e de energia de uma maneira Ener2Crowd.com– Também capaz de garantir um retorno 5,80-7% no investimento Diante de risco próximo de zero: até agora, 100% das parcelas do empréstimo foram pagas No prazo (95,1%), com antecedência (4%) Ou com atraso de apenas 9 dias (0,9%).

Em suma, um regresso muito seguro e Muito superior ao “Rendistato”, O rendimento médio ponderado de uma cesta de títulos do governo calculado com base em Banco da Itália, do que em Vida útil restante de 12 a 18 meses registro em maio de 2022 com retorno de 0,460% (Em abril de 2022 foi ainda menor, em 0,057%). Sem falar nos BOTs que registraram um arquivo Rendimento negativo (-0,385% em maio de 2022).

“como ele A comunidade de “investidores éticos” está se tornando cada vez mais numerosa que se encontra em Ener2Crowd.com Para financiar projetos destinados a reduzir as emissões de gases de efeito estufa, Percebendo que por cada euro investido, obterá uma redução nas emissões de CO2 igual a 0,52 quilogramas” Destaques Nicolau Sofiko.

O que é certo é que Nos últimos 12 meses lá grupo verde é mais do que isso em dobrograças a um número crescente de GreenVestors que buscam retornos médios a altos e ao mesmo tempo são estáveis ​​e flexíveis em relação, por exemplo, ao desempenho do mercado de ações ou imobiliário.

Puxar Classificar por Despesas de Capital É novamente o norte da Itália com Lombardia, que ocupa o primeiro lugar com 36%Seguido por Vêneto em 15%, Emília Romanha Com 11% H Piemonte em 9%.

o Lácio 6% Então eles são colocados na quinta posição e depois seguem Ligúria em 3% E a 2,8% Toscanaúltima região com maior participação da base, e se diferencia pelo número de participantes em relação aos tamanhos.

Então lá novamente Campânia, 2,5% E a Sicília 2,3% onde está Ótimas instalações Eles têm mais experiências com o compartilhamento de modelos comunidades locais Por meio de projetos de desenvolvimento plantas agrícolas. Por outro lado, o restante das regiões é inferior a 2%.

A partir de indicador de futuro verde Desenvolvido por Revisão da Tecnologia Mit subordinar Instituto de Tecnologia de Massachusetts, Finalmente aqui está o novo “Geografia 2022 das Finanças Verdes da UE” Pintado por Ener2Crowd.com Tendo em conta o empenho dos vários países da União Europeia em 5 regiõesa) emissões de dióxido de carbono; b) conversão de energia para fontes renováveis: c) construção verde, consumo verde e reciclagem; d) inovação sustentável; e) Políticas Climáticas.

Na plataforma da UE são classificados: 1) Dinamarca versatilidade média de 66% em 5 regiões; 2) Holanda em 64% e 3) Finlândia em 62%.

Sempre a nível da UE, o seguinte: 4) França 61%; 5) Alemanha 61%; 6) Suécia 61%; 7) Bélgica para 60% 8) Irlanda para 59% 9) Espanha para 58% 10) Polônia para 56% 11) Itália para 55% e 12) Portugal para 55%.

E novamente, abaixo de 50%, eles classificam: 13) Grécia; 14) Áustria; 15º) Hungria; 16) Bulgária; 17) República Checa; 18) Luxemburgo; 19) Eslováquia; 20) Romênia; Assim – não levado em conta por Revisão da Tecnologia Mit –:21) Malta; 22) Chipre; 23) Croácia; 24) Estônia; 25) Letônia; 26) Lituânia; e 27) Eslovênia.