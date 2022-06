Tensão nos mercados europeus continua a diminuir, Wall Street – Economia

golpe para Wall Street. O Dow fechou em queda de 2,41%, a 29.929,31 pontos, o Nasdaq caiu 4,08%, a 10.646,10 pontos, enquanto o S&P 500 caiu 3,24%, a 3.667,24 pontos. A recessão “não é inevitável”. Isso foi dito pelo presidente dos EUA Joe Biden Para a Associated Press, informou a Bloomberg. Biden disse à Associated Press que uma recessão “não é inevitável” e “estamos em uma posição mais forte do que qualquer outro país do mundo para vencer a inflação”, enfatizando que seu otimismo está ligado a uma taxa de desemprego de 3,6% e à força dos Estados Unidos. No mundo, Joe Biden admite estar ciente da frustração dos americanos com a Covid e a inflação. “Estou muito decepcionado”, diz o presidente dos EUA, descrevendo a ideia “estranha” de que o plano de ajuda pandêmico lançado tenha causado inflação.

Agência ANSA A recessão “não é inevitável”. O presidente dos EUA, Joe Biden, disse à Associated Press, informou a Bloomberg. (Lidando)

Um suspiro de alívio não durou muito. A maior pressão do Fed desde 1994 e o questionamento do escudo antiproliferação do Banco Central Europeu despejaram os mercados de ações que se recuperaram na terça-feira à pressão com o retorno do espectro de uma recessão. o centros financeiros europeus Eles fecham em declínio acentuado e veem Subir em fumaça 233 bilhões.

no antigo continente Milan é a camisa preta fechar queda de 3,32% E então queimar 21 bilhões. atras do FrankfurtQuem perdeu 3,31% Afetados pelas tensões sobre os títulos do governo alemão, que subiram 20 pontos base, a ponto de caírem Dividido entre BTPs de 10 anos e Bunds abaixo da cota psíquica de 200 pontos (até 196) e depois fechou em 202 pontos.

Os títulos franceses também estão sob pressão: subiram 16 pontos em cinco anos. Acima de tudo, os mercados estão preocupados com dúvidas sobre as ações do Banco Central Europeu, que estão sendo trabalhadas para resolver muitos problemas, incluindo a força do novo escudo antiproliferação e as condições potenciais para os países receptores. “Eles têm um plano para desenvolver um plano, mas o mercado quer mais detalhes”, diz Willem Sels, do Hsbc. “É bom que o BCE tenha reagido, mas nada de novo”, acrescenta Hadege Dufosse, da Candriam.

Somando-se às dúvidas sobre a Eurotower estão as preocupações do Fed, que é considerado muito agressivo. O aumento histórico da taxa de juros de 0,75% para combater a inflação acelerada está alimentando o medo da recessão, que agora é quase dado como certo nos EUA, onde as oportunidades agora são dadas em 72%. O Banco da Inglaterra também está adotando uma estratégia de “falcão”, que aumentou o custo dos fundos em um quarto de ponto, alertando que as taxas podem subir acima de 11% até o final do ano. O custo de vida também está levando o SNB a agir, surpreendentemente aumentando as taxas de juros pela primeira vez em 15 anos e ajustando o custo do dinheiro em 0,50%. Os mercados estão inevitavelmente observando com ansiedade essa nova pressão dos bancos centrais, temendo seus efeitos na economia. De fato, as altas ameaçam sufocar a recuperação, empurrando a economia global para a recessão sem qualquer certeza, além de declarações públicas, de que a batalha contra a inflação pode ser vencida.