Mestres dos heróis do “Circolo Giovane Ranzi” na Infiorata de Vila Do Conde para a “Festa Do Corpo de Deus” (FOTO) – Savonanews.it

Os mestres das flores participam no “Circolo Giovane Ranzi”, em representação do município de Pietra Ligure, única cidade italiana convidada, e da Associação Nacional de Iniciantes Artísticos “Infioritalia”, na prestigiada Infiorata de Vila Do Conde pelo ” Festa Do Corpo de Deus”, que se celebra em Portugal hoje, quinta-feira, 16 de junho.

“Após os esforços realizados na 7ª edição do Festival Internacional de Artistas Iniciantes “Petra Ligure Invior”, que foi um sucesso que superou as expectativas, assistiu a milhares de visitantes e uma grande aparição nacional graças aos serviços transmitidos nos principais noticiários italianos, assista Pietra Ligure floresce e recomeça nas férias O último fim de semana de maio e o prestigioso convite de Sua Excelência o Governador de Gênova para criar, na praça do Palazzo della Previtura, a festiva Infiorata no dia 2 de junho e a iniciativa “Desvelar os Palazzi” , que viu os prédios das instituições genovesas abrirem suas portas ao público excepcionalmente por ocasião do Dia da República. Flores no Circolo Giovane Ranzi os conduzem até Vila do Conde, famosa pela grande festa de ‘O Dia do Corpo de Deus’ e Os espetaculares tapetes florais que, por ocasião da Festa do Corpo Domini, a cada 4 anos, colorem as ruas desta maravilhosa cidade portuguesa de Adina, com vista para o Oceano Atlântico Muito rica em históriaO prefeito de Petra Ligure, Luigi De Vincenzi, e o conselheiro de turismo Daniele Rembado comentaram.

“Os tapetes florais são uma arte milenar que resultou da união de muitas mãos e da transferência de conhecimento dentro da comunidade ao longo dos séculos. A infiorata de Vila do Conde é a mais antiga, importante e famosa de todo Portugal, e estamos verdadeiramente honrados que Pietra Ligure represente a grande tradição italiana neste prestigiado evento. infiorata é uma arte magnífica, tanto majestosa quanto efêmera, fruto de várias etapas de trabalho laborioso, meticuloso e “comunitário”, que além de falar ao mundo da nossa identidade é um privilégio do qual nos orgulhamos, capazes de promover a nossa cidade nacional e internacionalmente e um instrumento de grande atração turística em que acreditamos Fortemente e sempre apoiá-la“Prossiga.

“Obrigado aos mestres das flores do Circolo Giovane Ranzi, a quem nossa gente vai, como sempre

Pela beleza e excelência que sempre sabem nos dar e levar por todo o mundo, o empenho e trabalho no fortalecimento da preciosa rede de relações internacionais, nascida na esteira das sete edições da Pietra Ligure Infiore, continua e se expande cada vez mais. e muito mais que contribui para dar a conhecer o nosso território nos fóruns internacionais, com as suas grandes repercussões na nossa atratividade turística e na nossa economia. Agradecemos a toda a delegação o excelente trabalho realizado em solo português e renovamos o encontro com a Infiorata e a “Stella di Ranzi”, por ocasião das festividades de Corpus Domini, no domingo 19 de Junho, em frente à Capela do Santo Cordeiro de Ranzi”, concluem de Vincenzi e Rimpado.