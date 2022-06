Bolsa de Valores italiana, comentando a sessão de hoje (16 de junho de 2022)

As ações dos bancos caíram no vermelho, após a recuperação registrada na sessão anterior: destaca o desempenho negativo do BPER Banca. Vendas também em Stellantis e Ferrari

Os principais índices da Bolsa de Valores italiana e o recorde dos principais centros financeiros europeus Descontos entre 2% e 3%Após a recuperação alcançada na sessão anterior e a decisão da Reserva Federal de aumentar as taxas de juro em 75 pontos base.

São 13h00 FTSEMib E registrou queda de 3,12% para 21.772 pontos, após registrar queda de 21.729 pontos. Ao mesmo tempo FTSE Italia todos participaram A queda foi de 3,07%. Também sinal de menos para chapéu médio FTSE Italia (-2,52%) para A estrela do FTSE Italia (-2,96%).

o BTP-Bund spread Permaneceu em 225 pontos, depois que o rendimento dos títulos italianos de 10 anos voltou a mais de 4%.

o Bitcoin Confirmado para ser inferior a $ 21.500 (menos de € 20.500).

EU ‘euro Fica em US$ 1,04.

Títulos do setor bancário em vermelhoapós o salto registrado na sessão anterior.

desempenho negativo de Banco de papelQue perde 4,71% para 1.639 euros.

Sem orientação, os estoques do setor petrolífero ganham destaqueDepois que o preço do petróleo bruto em Nova York (o contrato expira em julho de 2022) caiu para US$ 114 o barril.

Saipem Ele ganha 3,66% para € 38,67após as fortes oscilações registradas nas últimas sessões.

para trás, Onde você está E a Tenaris Eles perderam 3,49% e 3,32%, respectivamente.

Stilants Rende 4,72% para 12.224 euros. A ACEA (União Europeia de Fabricantes de Automóveis) anunciou que 791.546 carros foram registrados na UE em maio de 2022, uma queda de 11,2% em comparação com mais de 891.000 carros no mesmo período de 2021. As vendas de Stellantis também caíram acentuadamente em maio de 2022: mês passado registrou Grupo de veículos nascido da fusão entre FCA e PSA diminuiu em 14,6% com 170.408 veículos vendidos; Como resultado, a participação de mercado da Stellantis na Europa atingiu 21,5%.

Ferrari Diminuiu 2,35% para € 164,05depois de ver Objetivos Operacionais e Financeiros 2022/2026. Referindo-se à sua política de bônus aos acionistas, a Ferrari decidiu continuar a propor o aumento de seus dividendos para os próximos anos para 35% do lucro líquido ajustado. Além disso, Cavallino Rampante iniciará um programa de recompra de ações de € 2 bilhões a ser implementado até o final do período do plano, em linha com o progresso na geração de caixa livre.

Fortemente Petco (+22,8% para 11,1€). A Limbo Corporation anunciou que tomou a decisão de lançar uma oferta voluntária de aquisição de todas as ações ordinárias da empresa listada. Em particular, o ofertante pagará um valor igual a € 11,25 por cada ação da Piteco trazida no momento da aceitação da oferta. Com base na cotação oficial das ações da Piteco no final de 15 de junho de 2022 (€ 9,04), a contraprestação inclui, respectivamente, um prêmio de 23,2%.

Entre as empresas de menor capitalização, Pular gás mais (Suspensão devido ao aumento da altura). A Black Sea Oil and Gas Company, juntamente com seus parceiros de joint venture Petro Ventures Resources e Gas Plus Dacia, anunciou o início da produção do Projeto de Desenvolvimento de Gás Midia e a entrega bem-sucedida do primeiro gás ao sistema de transporte nacional.

Enertronica Santerno suspenso da negociação.

Na Euronext Growth Milan concentra-se em Grupo Itália Independente. o endereço é Suspenso por ultrapassagem, tendo registado um decréscimo teórico de 30,5%, na sequência da divulgação dos resultados do orçamento de 2021, que fechou com um prejuízo de 24,1 milhões de euros. Além disso, o Conselho de Administração verificou a possibilidade de obter dos accionistas a vontade de intervir no aumento do capital realizado com vista à prossecução do processo de reestruturação.