Aqui estão os países isentos de impostos

Os impostos não impedem os investimentos em criptomoedas. A nova lei orçamentária afirma que “ganhos de capital e outras receitas geradas por meio de pagamento, venda contraprestação, troca ou retenção de criptoativos, independentemente de sua denominação”, estarão sujeitos a um imposto de 26%, assim como outras receitas não criptográficas. Este imposto, que só será válido para ganhos de capital superiores a € 2.000, será aplicado a todos os criptoativos, incluindo tokens de criptomoeda e NFTs. Desta forma, cobre-se o vazio regulamentar que existe até agora sobre esta matéria. Enquanto isso, os preços das criptomoedas continuam subindo, com os dois mais capitalizados Bitcoin e Ether (token nativo do Ethereum) mostrando aumentos de 71% e 54,5%, respectivamente.

Até o ano passado, as criptomoedas estavam sujeitas a leis tributárias relacionadas ao câmbio. Assim, as mais-valias não contribuíram para a formação de proveitos, desde que o stock detido não exceda € 51.645,69 durante, pelo menos, sete dias úteis contínuos.

Em 2023, as transações em criptomoedas serão relacionadas a impostos apenas se a própria moeda digital for convertida em moeda física, ou seja, moeda legal como euros ou dólares. Uma troca entre criptomoedas com características e funções idênticas não tem relevância financeira. A intervenção legislativa visa destacar o crescente fenômeno das criptomoedas.

No entanto, na ausência de maiores explicações, a aplicação prática desta legislação pode ser complexa e pode levar a muitas disputas. De fato, ainda existem muitas incertezas sobre a introdução da nova legislação tributária.

Por exemplo, a Lei do Orçamento de 2023 estabelece que a taxa de 26% só incide sobre as mais-valias superiores a 2.000€, conforme referido anteriormente. Porém, não está claro se o limite de isenção é cumulativo, ou seja, se leva em consideração o saldo total gerado por todas as transações de criptomoedas realizadas ao longo do ano, ou se se refere a cada transação separadamente. Além disso, se duas transações forem feitas na mesma criptomoeda, por exemplo, Bitcoin, mas por meio de duas corretoras ou plataformas de câmbio diferentes, não se sabe se a transação única ou o saldo acumulado deve ser levado em consideração.

Mas enquanto muitos países europeus, como a Itália, introduziram impostos mais ou menos rigorosos sobre criptomoedas, outros oferecem políticas mais amigáveis. Vamos ver quais e como.

Malásia

A Malásia não tributa ganhos de capital e renda de criptomoedas para a maioria dos investidores. De fato, o país asiático não o reconhece como moeda legal. No entanto, as criptomoedas são isentas de impostos apenas se não forem uma forma de renda recorrente ou regular; Quaisquer atividades, como day trading, estão sujeitas a impostos.

Ilhas Cayman

As Ilhas Cayman são um paraíso fiscal popular para investidores que operam em vários mercados financeiros. Mesmo no setor das criptomoedas, estas ilhas destacam-se como um dos países onde não são aplicados impostos específicos. O Regulador Fiscal das Ilhas Cayman, a Autoridade Monetária das Ilhas Cayman, não cobra ganhos de capital ou imposto de renda dos residentes. Além disso, as empresas não estão sujeitas ao imposto corporativo.

No entanto, é importante ter em mente que o custo de vida nas Ilhas Cayman é bastante alto. O país gera grande parte de sua renda por meio da venda de artigos de luxo, do turismo e da concessão de vistos de trabalho. Como resultado, embora as ilhas possam ser uma opção atraente para investidores em criptomoedas, outros aspectos da vida diária também devem ser considerados.

Porto Rico

Apesar de ser uma província dos Estados Unidos, o governo local de Porto Rico tem diferentes regulamentos tributários. No que diz respeito à criptomoeda, os residentes estão sujeitos a uma taxa de imposto de renda federal muito mais baixa do que outros cidadãos americanos. Além disso, se você comprar produtos digitais como residente da ilha, não estará sujeito a nenhum imposto sobre ganhos de capital. Isso significa que, se uma pessoa se mudar para Porto Rico e comprar criptomoeda no território, ela não estará sujeita ao pagamento de impostos. No entanto, para ativos digitais adquiridos fora do país, será necessário entrar em contato com a agência de receita do país de origem.

Alemanha

Embora as criptomoedas não sejam totalmente isentas de impostos na Alemanha, o país tem leis relativamente favoráveis ​​aos impostos. Para investidores que possuem criptomoedas a longo prazo, a lei alemã trata esses ativos como ativos privados e não como moedas. Portanto, se um investidor detém uma criptomoeda por mais de um ano, quaisquer ganhos com a venda desse ativo são dedutíveis de impostos. Além disso, os ganhos de criptomoeda de curto prazo inferiores a € 600 não são tributados. No entanto, se você tiver renda com criptomoeda ou ganhar mais de $ 600 com a venda de criptomoedas após menos de um ano de posse delas, pagará taxas de imposto de renda comuns, que variam de 14% a 45%, dependendo do indivíduo. Renda bruta.

Malta

Malta é conhecida como a “Ilha Blockchain” devido à sua política cripto-amigável e à promoção da inovação no setor. Em termos de impostos, não há imposto sobre ganhos de capital de longo prazo sobre criptomoeda como investimento. No entanto, a negociação está sujeita ao imposto de renda da pessoa física, com alíquotas que variam de 15% a 35%, dependendo do seu nível de renda. O governo maltês leva em consideração vários fatores ao determinar os impostos sobre a receita comercial, incluindo o tamanho do ganho, a residência fiscal do contribuinte e a natureza da atividade especulativa.

Cingapura

Cingapura não cobra imposto sobre ganhos de capital; Isso significa que os investidores de varejo podem despejar sua criptomoeda de maneira totalmente isenta de impostos. Na maioria dos casos, os ativos digitais não estão sujeitos ao imposto de renda. O governo de Cingapura também considera as criptomoedas um ativo intangível. Isso significa que, se você comprar bens ou serviços usando-os, a troca será considerada uma troca e não um pagamento. Portanto, enquanto bens ou serviços são tributados, as criptomoedas não são. Por outro lado, se uma empresa usa moedas digitais como meio de pagamento, então há imposto de renda.

Portugal

O país impôs um imposto sobre criptomoedas a partir do ano fiscal de 2023. Os lucros obtidos com a venda de criptomoedas mantidas por menos de 12 meses estão sujeitos a um imposto de 28%. Enquanto os ganhos obtidos com a venda de criptomoedas mantidas por mais de um ano estão isentos. A renda ordinária gerada a partir de criptomoeda, por exemplo, é tributada em 15%, enquanto a renda gerada na mineração é tributada em até 95%, dependendo da receita gerada e das despesas incorridas. Os investidores que recebam rendimentos de criptomoedas em plataformas estrangeiras podem beneficiar de isenção fiscal, desde que os rendimentos já sejam tributáveis ​​no país de origem e que exista acordo de dupla tributação entre Portugal e o país em causa.

suíço

A Suíça não cobra imposto sobre ganhos de capital para investidores individuais. Os rendimentos de atividades como mineração e mineração estão sujeitos ao imposto de renda que varia de 0 a 13,2%. Além disso, o estado suíço impõe um imposto sobre a riqueza, incluindo criptoativos, que varia de 0,5 a 0,8%, dependendo do cantão de residência. No entanto, se se trata de negociação, a situação muda. Os ganhos da negociação de criptomoedas podem estar sujeitos ao imposto de renda, que é de cerca de 23%. Isso se aplica principalmente a atividades comerciais realizadas por empresas e indivíduos.

El Salvador

O país é famoso por ser o primeiro estado a aceitar o Bitcoin como moeda legal. Em 2023, El Salvador abolirá todos os impostos relacionados à inovação tecnológica neste setor, incluindo impostos sobre renda, ganhos de capital e propriedade. Como resultado, a renda e os ganhos de capital gerados pelas criptomoedas são dedutíveis de impostos. Como recompensa para os investidores em Bitcoin, as empresas em todo o país são obrigadas a aceitá-lo como meio de pagamento de bens e serviços.

Os Emirados Árabes Unidos

Os Emirados Árabes Unidos não impõem impostos sobre renda ou ganhos de capital para investidores individuais. Dubai, em particular, tem um imposto de renda pessoal de 0%. Isso significa que um residente fiscal de Dubai, não importa quanto ganhe em criptomoeda, não terá que pagar nenhum imposto de renda ou imposto sobre ganhos de capital. Além disso, os Emirados Árabes Unidos não têm requisitos de relatórios para investimentos pessoais em criptomoedas. No entanto, é importante observar que bens e serviços estão sujeitos a um imposto sobre valor agregado de 5%, inclusive aqueles adquiridos com criptomoedas. ©

Créditos da imagem: Chris-Putnam, Canva.com

