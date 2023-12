2 mil demissões em call centers. Demissões desde janeiro. Ataque amanhã

E não se trata apenas de potenciais aumentos nas contas de muitos dos 4,5 milhões de famílias envolvidas, uma vez que será difícil navegar na selva de ofertas especiais. Com um fim Mercado protegido Da luz (entrará em vigor a 1 de abril de 2024) Cerca de 2.000 trabalhadores, incluindo trabalhadores de apoio ao cliente em call centers e trabalhadores administrativos, o chamado “back office”, enfrentam despedimento do trabalho.

Faturas protegidas do mercado de eletricidade apenas para famílias vulneráveis: preços regulados para 4,5 milhões. Quem são os núcleos protegidos?

O que já pode ser esperado no início do novo ano, visto que os leilões do Arera Duty Free começam no dia 10 de janeiro, razão pela qual a greve em grande escala terá início amanhã. Prova disso é o facto de a Covisian de Taranto já ter despedido mais de 200 funcionários de atendimento ao cliente. Agora a porta pode ser direcionada para outros trabalhadores de empresas que subcontratam serviços de call center para grandes grupos de energia.

Apesar da pressão dos sindicatos, o texto do decreto de energia, publicado ontem no Diário Oficial, não deixa dúvidas: a condição de salvaguarda prevista pelo Ministério do Meio Ambiente em julho que teria transferido trabalhadores foi retirada de vez entre operadores do mercado livre. Segundo fontes do ministério, o pedido foi apresentado pelo ministro dos Assuntos Europeus, Rafael Vito, o mesmo que pediu e obteve do Conselho de Ministros a não prorrogação do mercado protegido, por medo preventivo de perder as próximas parcelas do Pnrr. Por trás da descontinuação das proteções aos trabalhadores estará uma alegada falha de Bruxelas em respeitar as regras de concorrência da UE.

Slc Cgil, Fistel Cisl e Uilcom Uil solicitaram uma mesa de discussão urgente ao dirigente de Mase, Gilberto Pichito Frattin, para proteger uma categoria de trabalhadores explorados e em muitos casos precários, também à luz das revisões de gastos por parte de alguns órgãos nos locais que realizam licitações e as empresas que contratam. Entretanto, foi anunciado que o movimento poderia ser seguido por “outras iniciativas populares”. O objectivo é restabelecer a cláusula de salvaguarda através de uma alteração parlamentar, no âmbito do processo de conversão do decreto em lei, para que os funcionários sejam nomeados pelos licitantes vencedores, proporcionalmente às quotas atribuídas, até Abril. O senador Quintino Leiris, da Fratelli d’Italia, poderia assinar a emenda proposta.

Entretanto, dados da Arera e do INPS dizem que só em 2022, com a eclosão da guerra na Ucrânia e as suas repercussões nos mercados energéticos, os preços do gás e da electricidade no mercado livre foram mais vantajosos do que os preços do mercado protegido. Também devido ao tempo limitado disponível para a campanha mediática de Mase, aqueles que actualmente detêm tarifas Arera correm o risco de serem “encurralados” com promoções pejorativas.

