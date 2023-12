Erro de transcrição Na escuta telefónica confundiram-se os nomes do primeiro-ministro Costa e do ministro da Economia

Ministério Público Português Ele poderia ter cometido um erro ao transcrever a gravação que prejudicou o primeiro-ministro demitido, António Costa. “Isso é o que eu relatei.”CNNPortugal“Foi confirmado por vários meios de comunicação portugueses. A objeção refere-se a uma conversa entre o Diretor Geral da começar o campus, Afonso Salma, Conselheiro do líder socialista, Diogo Lacerda Machado, Do qual este último está falando António CostaReferindo-se a António Costa Silva, Ministro da Economia, quase o mesmo nome do Primeiro Ministro.

Segundo os investigadores, isso custa Ele interviria pessoalmente para promover os interesses do Start Campus. Em um dos telefonemas citados na investigação. Afonso Salima terá sugerido a Lacerda Machado que falasse com alguém do governo Solicitar à Comissão Europeia que altere os códigos de atividade económica dos data centers. De acordo com a CNN Ministério Público teria admitido erro Durante as investigações judiciais que terminaram ontem à noite.

isso custa É objeto de investigação Pelo Ministério Público Em cooperação com o Ministro das Infraestruturas João GalambaAo responsável da Agência Portuguesa do Ambiente, Nuno Lacasta No âmbito de uma investigação sobre negócios de hidrogénio e lítio em Portugal desde 2019.

estamos investigando, Em particular no que diz respeito às concessões de exploração de lítio nas minas de Romano e Barroso; O projeto da central de hidrogénio em Sens; O projeto da central de hidrogénio em Sens; Projeto de implantação de data center avançado na zona industrial e logística da cidade de Sines da empresa Comece seu campus.

Após a investigação em 7 de novembro António Costa Apresentou a sua demissão, sublinhando que “não teve absolutamente nada a ver com as acusações e com a consciência tranquila”. Contudo, o Presidente da República, Marcelo Rebelo de SouzaEle aceitou sua renúncia e convocou novas eleições Em 10 de março de 2024Mas só foi decidido torná-la efectiva depois da aprovação da lei orçamental, que ainda está em discussão no Parlamento.