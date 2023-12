Tesla se despede dos chineses? O acordo “indiano” pode acontecer

A Tesla está a tornar-se cada vez mais global, e isto é realçado pela forte associação que tem agora com a Índia.

O facto de o mundo dos carros eléctricos estar a crescer é uma das qualidades mais extraordinárias que permitiu Tesla Tornar-se uma das maiores empresas gigantes globais. A empresa americana demonstrou o seu desejo de renovar significativamente a mobilidade, demonstrando como os carros com impacto zero podem superar os carros pequenos.

lá Tesla Está, portanto, a impor-se no mercado de forma cada vez mais clara e óbvia, com uma série de modelos de alto nível que melhoram não só em velocidade e desempenho, mas também em autonomia. Este sempre foi o principal e mais óbvio problema dos carros com oscilação zero.

Porém, a Ásia é um continente com grande potencial e se caracteriza justamente pela grande quantidade de matéria-prima ideal para a fabricação de veículos elétricos. Não há dúvida de que a China é atualmente o local onde os carros com emissões zero têm mais peso, mas não é o único.

À medida que a Índia se torna cada vez mais central nesta realidade global, com Tesla Percebi que dentro dele poderia surgir uma série de vantagens econômicas e comerciais que poderiam ser aproveitadas imediatamente. Esta concorrência pode colocar a própria China numa crise, o que poderá levá-la a perder o seu domínio absoluto no mercado dos automóveis eléctricos.

Tesla aposta na Índia: novos produtores da gigante americana

O mercado indiano sempre se manteve bastante ligado à dinâmica interna do país. Estamos perante um verdadeiro continente em tamanho e sobretudo em população, por isso nunca considerou uma obrigação expandir-se para além das suas fronteiras.

na Índia Tesla Uma filial já foi aberta Barra de negócios PanchsheelNos últimos meses, decidiu expandi-lo cada vez mais e também tenta cooperar diretamente com o governo do país. Na verdade, a Tesla pretende expandir a produção, mas para isso necessita de impostos preferenciais, dado que atualmente se encontra “alugada”, sendo o custo desta estrutura de 13 mil euros por mês.

Mas a filial quer se transformar em uma verdadeira sede Elon Musk Quem falou sobre isso diretamente em Washington com o primeiro-ministro indiano no verão Narendra modi. Assim, a ideia seria garantir que a produção pudesse ser o mais indiana possível, já que a Tesla parece disposta a aceitar a condição que a empresa Stars and Stripes gostaria de obter de produtores indianos.

É uma opção que permitiria a todas as partes envolvidas ganhar. lá Tesla Assim, os impostos estarão muito mais próximos dos aplicáveis ​​às empresas nacionais e a economia indiana beneficiará de uma série de benefícios claros, à medida que os negócios se expandem em vários sectores. O crescimento da Índia no mercado de veículos eléctricos está a colocar cada vez mais em risco o domínio da China.