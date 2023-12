Ministro das Finanças português preocupado com a economia de 2024 – EURACTIV Italia

Há motivos para preocupação com a economia de 2024, em comparação com o contexto internacional. O anúncio foi feito terça-feira pelo ministro das Finanças, Fernando Medina, durante a apresentação das linhas orçamentais para 2024.

“Se olharmos para o ambiente externo, vemos Sinais preocupantes para 2024“, ele declarou.

Neste sentido, destacou o forte abrandamento do crescimento económico ou mesmo a esperada recessão de alguns dos principais parceiros comerciais de Portugal e o facto de as taxas de juro também se manterem elevadas no próximo ano.

De acordo com dados macroeconómicos, o governo português reviu a previsão de crescimento do PIB para este ano e próximo para 2,2% e 1,5%, respetivamente.

A nova previsão para este ano representa uma revisão em alta face à previsão de 1,8% apresentada à Comissão Europeia há alguns meses, mas o valor para o próximo ano representa uma redução em relação à previsão anterior de 2,0%.

O governo submeteu ao Parlamento o plano orçamental, que será discutido e votado em primeira leitura nos dias 30 e 31 de outubro, estando a votação final prevista para 29 de novembro.

(Anya Atayde, edição de Cristina Cardoso | Lusa.pt)