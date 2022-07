Nadim al-Zahawi: ‘Menino de Bagdá’ aspira a se tornar o próximo primeiro-ministro como candidato a cortes de impostos, conservadores sindicalistas

anúncios

Se o timing é tudo na política, Nadim Zahawi pode muito bem ter julgado sua promoção ao segundo cargo mais alto do governo.

O parlamentar de Stratford-upon-Avon emergiu como um dos poucos vencedores durante uma semana de atrito em Westminster, assumindo o cargo de chanceler com um primeiro-ministro manco sentado nas proximidades.

O acordo fornece ao homem de 55 anos uma plataforma política invejável para lançar sua propensão a tantos empregos quanto possível.

Enquanto a equipe de Zahawi permanece tímida sobre se e quando ele jogará seu chapéu no ringue para se tornar primeiro-ministro, EU Ele pode revelar a abordagem de sua campanha.

Apoiadores disseram que o novo chanceler usaria seu manejo do lançamento da vacina Covid-19 como um exemplo de como promover a política popular após o caos dos anos Johnson. EU .

Zahawi promete cortes de impostos e indica que não é aliado de nenhuma ala do partido.

“É tudo sobre a entrega e ele também é o cara que vai se juntar à festa”, disse uma fonte.

Mas alguns parlamentares estão céticos em relação a Zahawi após uma semana de mudanças repetidas de posições sobre deixar o primeiro-ministro, aceitar um novo emprego e até planejar sua campanha de liderança.

“É justo dizer que não foi um bom começo”, disse uma fonte.

Ele recrutou conselheiros especiais que anteriormente trabalharam para ministros independentes do governo e o pensador conservador Jesse Norman estaria envolvido na campanha.

Um membro do partido expressou ceticismo sobre suas chances de sucesso, dizendo: “Os parlamentares dizem que aceitar o cargo de chanceler foi um grande erro e que ele deveria ter renunciado e saído. Isso só prova que ele não tem essa compreensão clara de como funciona. . Bareq saiu do seu caminho, ele deveria ter renunciado. da educação.

Mas diz-se que Zahawi está pronto para a próxima batalha. No início desta semana, surgiram relatos de que ele estava preparando um show de liderança por “vários meses”, já tendo reunido uma equipe de campanha liderada por Mark Fullbrook, ex-colaborador do veterano guru eleitoral Sir Lynton Crosby.

Fontes insistiram que Fullbrook não é outro senão o amigo de longa data de Zahawi, que muitas vezes o aconselha.

Mas ele parece confiante em apresentar sua oferta de liderança nos próximos dias e tentará provar suas credenciais como um empresário que chegou ao Reino Unido como um refugiado de 11 anos.

Ele veio com sua família curda iraquiana, fugindo de Saddam Hussein. Ele disse que durante seu mandato como Ministro da Criança EU Como ele “não sabia uma palavra de inglês” e se sentou no fundo da sala tentando juntar as palavras em sua cabeça.

Embora ele inicialmente tenha desfrutado de uma vida confortável no sudoeste de Londres, inclusive recebendo uma educação em escola particular, uma má decisão de negócios de seu pai custou sua casa à família.

“Sei como é lutar contra a impunidade. Lembro-me de minha mãe ter que penhorar suas joias apenas para tentar colocar comida na mesa”, disse ele.

O único item que eles tinham era um senador de Vauxhall, que o novo chanceler pretendia usar para se tornar um motorista de minitáxi. Seus pais insistiam em ir para a faculdade, e ele morava com eles em seu apartamento enquanto estudava, enquanto seus pais administravam barracas de mercado para sobreviver.

É por isso que ele admitiu “o influxo” esta semana quando perguntado como se sentia “o menino de Bagdá agora é secretário do Tesouro”.

Ele respondeu: “Eu me belisco todas as manhãs para acordar e acho que o garoto de 11 anos que veio para essas praias e não sabia uma palavra de inglês é o membro agora. [of parliament] Sobre Shakespeare, no Coração da Inglaterra e Chanceler do Tesouro no Governo de Sua Majestade. Este é o maior país do mundo.”

Depois de deixar o University College London (UCL), Zahawi acabou cofundando a gigante de pesquisas YouGov, e acredita-se que seja um dos membros mais ricos da Câmara dos Comuns.

Fontes dizem que é provável que ele enfatize sua carreira empresarial de sucesso e a capacidade de simpatizar com pessoas de origens mais pobres enquanto concorre a líderes.

Também pode indicar realizações importantes em sua carreira ministerial. Sua supervisão e gestão do programa de vacinação contra o Covid durante seu mandato como Ministro de Vacinas lhe rendeu sua promoção ao Gabinete como Ministro da Educação.

Membros conservadores e o público em geral tiveram um vislumbre de como seria o número 10 com Zahawi no comando. Na quarta-feira, seu primeiro dia como chanceler após a renúncia de Rishi Sunak, ele visitou estúdios de transmissão explicando seus planos para a economia.

falar com hoje O programa, alertou que o próximo ano será “realmente difícil para nós”, antes de insistir que em 2024 o país voltará a crescer.

“Acabamos de sair do equivalente a uma guerra mundial”, acrescentou. “Precisamos reconstruir a economia e voltar ao crescimento – e é nisso que seus ouvintes querem que eu me concentre”.

Sua nomeação para chefiar o Tesouro atraiu comparações com John Major, que foi nomeado conselheiro de Margaret Thatcher, enquanto lutava para manter o apoio de seu governo antes de deixar o cargo.

O então ministro da Educação Nadim Zahawi com o presidente de Portugal Marcelo Rebelo de Sousa durante visita ao Imperial College London (Foto: Victoria Jones/PA Wire)

Esse movimento acabou sendo benéfico para as chances do Sr. Major de assumir o controle do partido. Assim como o ex-primeiro-ministro, que cresceu em um bairro de Brixton, Zahawi tem uma história de fundo que representa um desvio perigoso do caminho tumultuado de muitos de seus pares.

Mas também há algumas manchas de tinta visíveis em seu notebook. Ele foi forçado a se desculpar “sem reservas” em 2013, quando surgiu que ele havia exigido £ 5.822 para cobrir seus estábulos elétricos.

Em 2018, ela emitiu uma declaração condenando o comportamento que testemunhou quando participou do infame Presidents Club Benefits Dinner no Dorchester Hotel, em Londres, onde comissários de bordo foram submetidos a assédio e assédio sexual. Ele prometeu que “nunca participaria de um trabalho apenas para homens”.

Mas esses erros não devem impedir Zahawi de entrar na competição de pilotagem neste verão.

Ele é muito querido entre os parlamentares, e os aliados mais próximos de Johnson há muito o listam como o sucessor preferido do primeiro-ministro.

Durante a conferência de primavera do partido em Blackpool, em março, muitos partidários de Johnson o descreveram como o futuro líder.

Isso foi dito por um ministro EU Na época ele tinha uma “grande história para contar”.

“Ele pode simpatizar com as pessoas, ele mostrou que pode dar suas instruções, mas também é leal”, acrescentou a fonte.

Resta saber se os colegas ainda o considerarão leal depois de pedir publicamente que Johnson renuncie usando a cadeira de papelaria do Tesouro. Mas não vai demorar muito para que ele descubra.

