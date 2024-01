Bolsa de Valores Italiana, suspensão da sessão de 29 de janeiro de 2024

Definitivamente um dia ruim para o FinecoBank. As concessionárias também estão na zona vermelha. A negociação de ações do Italia Independent Group foi interrompida

Os principais índices da bolsa italiana e os principais mercados financeiros europeus Ligeiras quedas foram registradas na primeira sessão da semana.

10h30 Ftsimibe Caiu 0,6%, para 30.196 pontos, enquanto o índice caiu FTSE Itália todas as ações 0,59% também perdeu o sinal negativo para Índice FTSE Itália Mid Cap (-0,44%) e para Índice FTSE Itália Star (-0,86%).

o Bitcoin Flutua em torno de US$ 42.000 (menos de € 39.000).

o Spread de títulos Btp Está nos 150 pontos, com o rendimento do título BTP de 10 anos voltando para 3,75%.

para'euro Ainda está abaixo de US$ 1.085.

Dia definitivamente negativo para o FinecoBank (-4,62% ​​para 13,32€). Os analistas da JPMorgan reduziram o preço-alvo da empresa para 13,4 euros, depois de reverem as estimativas de rentabilidade para os próximos anos. Os especialistas confirmaram a classificação “neutra”.

As concessionárias também estão na zona vermelha: Os mergulhos se destacam corcunda (-1,97%) e Terna (-1,88%).

Saras Registando uma descida de 1,36% para 1,6275 euros. Aprendemos com as comunicações de informações privilegiadas da Borsa Italiana que entre 2 e 22 de janeiro de 2024, as ações conjuntas da Urion Holdings venderam aproximadamente 34,5 milhões de ações da refinaria a um preço médio ponderado de 1,6195 euros, por um montante total de 55,9 milhões de euros. A ação vendida pelo sócio representa 3,63% do capital da Saras.

A Bolsa de Valores italiana informou isso Ações Grupo Independente Itália Suspenso da negociação. A assembleia geral de acionistas da empresa aprovou a dissolução e liquidação da empresa.