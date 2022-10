Web Summit, o maior evento FinTech do mundo regressa a Lisboa por Investing.com

© Investing.com



Investing.com – Depois de passar dois anos difíceis devido à pandemia, a cimeira da web regressa à capital portuguesa, O maior evento de tecnologia do mundo, que este ano reúne 70.000 participantes, 2.630 start-ups e expositores, 1.120 investidores e 1.040 oradores desloca-se a Lisboa de 1 a 4 de novembro.

Assim, a edição de 2022 do Web Summit atingirá novos recordes de visitantes e verá um número de startups e parceiros nunca antes vistos. O programa de startups esgotou quatro semanas antes do evento, com 2.300 startups de mais de 100 países.

Entre eles estarão mais de 100 rinocerontes, que participarão do evento para fazer networking e discutir as perspectivas dos empreendedores em um momento de turbulência econômica.

Reino Unido, Portugal, Alemanha, Estados Unidos e Holanda estão entre os países mais representativos para startups, com demanda contínua pelos setores de Saas, inteligência artificial, aprendizado de máquina, e-commerce, tecnologia financeira e marketing.

Os palestrantes vêm dos maiores nomes da tecnologia, incluindo Apple (NASDAQ :), Microsoft (NASDAQ :), Google (NASDAQ :)), Meta (NASDAQ :), Amazon (NASDAQ :)), bem como centenas de empresas emergentes em ritmo acelerado . crescimento no mundo.

O Investing.com estará no evento graças à presença de Francesco Cassarella, Diretor de País para a Itália, e Alessandro Albano, Editor da Itália.

Entre os principais palestrantes do evento português estarão o filósofo e linguista Noam Chomsky, CEO da Binance, fundador, CEO da Revolut, Presidente da Bolsa de Valores de Londres, além de 1.040 palestrantes que – com a crise climática e a recessão iminente – discutirão o futuro da sociedade e da economia contemporâneas, enquanto empresas de tecnologia de todo o mundo discutirão os próximos passos desta nova era.

Google, Figma, Stripe, PitchBook, AWS e Binance estão entre os parceiros que serão apresentados no topo da web. O espaço expositivo foi esgotado para parcerias sete semanas antes do evento. do evento, que contou com a presença de 330 parceiros, um aumento de quase 40% em relação aos números anteriores para a pandemia.

“No início de 2021, parecia que o topo da web não aguentaria o ano todo. Como equipe, nos reunimos e de alguma forma conseguimos passar por 2021. Tem sido uma recuperação incrível nos últimos 18 meses. 18 meses, da quase morte no início de 2021 ao nosso melhor ano é 2022”, diz Paddy Cosgriff, fundador e CEO da Web Summit.

Para satisfazer as 2.630 empresas que vão participar na exposição, a Web Summit 2022 será realizada na Altice Arena, uma área equivalente a 371 campos de ténis, mais 25% do que a área utilizada em 2021.

Você pode encontrar aqui todos os detalhes necessários sobre presença e inscrição: https://websummit.com/