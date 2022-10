Os custos de envio aumentam 161% em um ano

Mobilidade elétrica em perigo – Segundo os autores do estudo Facile.it, o aumento dos custos de energia apresenta um risco potencial para a mobilidade elétrica. “para mim Devido aos aumentos nos preços da energia, hoje, em alguns casos, reabastecer um veículo elétrico é mais caro do que os veículos convencionais. E se, em vez de recarregar da tomada doméstica, você quiser se amarrar a um poste na rua, os preços ficarão mais altos.. Há doze meses, em todas as simulações que foram feitas, o carro elétrico era muito mais barato do ponto de vista de custo. Combustível mais barato, dependendo do modelo, versões com 50%-70% de desconto Gasolina e diesel”, explicaram os especialistas.

valores usados ​​- Para a realização do inquérito, foi analisado o consumo de alguns modelos elétricos comparando-os com veículos do mesmo tipo a gasolina ou gasóleo, o consumo declarado pelos fabricantes de veículos (com base no ciclo misto WLTP) e os preços da energia e dos combustíveis. Para eletricidade, o custo de recarga foi considerado em casaUtilizando preços de mercado protegidos em outubro de 2021 e outubro de 2022 como valor de referência, enquanto foram utilizados os valores médios de preços de varejo para gasolina e diesel. A coluna foi descoberta em setembro de 2021 e na última semana de setembro de 2022.

Subparte B – A primeira análise diz respeito a um subcompacto de classe B com 100-136 cv. Na versão diesel, o carro tem autonomia de 24,4 km/l, na gasolina – 19,6 km/l, enquanto o carro elétrico percorre 6,3 km/kWh. Olhando para uma viagem de 1.000 quilômetros, a Facile.it calculou o custo de 71 euros com diesel, 83 euros com gasolina e 85 euros com elétrico. Há apenas um ano, teríamos gasto 33 euros só para recarregar o carro em casa.

sedã classe C Conversão para um sedã Classe C de 130-150 hpdeslocamento 130-150 hp, em Versões diesel (22,5 km/l), gasolina (18,7 km/l) e elétrica (6,6 km/kWh). novamente o carro O que custa menos em combustível é o diesel; Por 1000 km, o motorista gasta 77 euros, enquanto Com um carro elétrico você precisa de 80 euros. Menos eficiente, neste caso, é o modelo a gasolina que exige boa 88 euros.

sedã classe D A terceira simulação é a única em que o modelo elétrico ainda é o mais adequado. Um sedã, Parte D, foi considerado para simulação. Cilindrada 249-286 cv, nas versões com gasolina Mild-Hybrid (13,2 km/l), diesel light-hybrid (16,1 km/l) e Eletricidade (5,4 km/kWh). Também levando em consideração aqui é uma quilometragem de 1000 km, neste caso o carro elétrico Acabou sendo o mais barato: apenas 99 euros de eletricidade são necessários, enquanto para diesel São necessários 108 euros de combustível e 124 euros de gasolina.

* Para o preço da energia por kWh, foram utilizadas apenas as componentes variáveis ​​na fatura de eletricidade (daí o preço da energia, preço de transmissão e PPE) em vigor no mercado protegido em outubro de 2021 (€ 0,205/kWh) e outubro de 2022 (€ 0,535 /kWh); Já para os preços da gasolina e do gasóleo, os preços médios na coluna de setembro de 2021 (gasolina € 1.731 / litro, gasóleo € 1.590 / litro) e na última semana de setembro de 2022 (gasolina € 1.633 / litro, gasóleo € 1.738 / Litro).