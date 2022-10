Proposta de bloco de pesca de três anos

O membro do Conselho Regional Paolo Bagliaro, líder do grupo “La Puglia Domani”, para permitir o reassentamento de ouriços-do-mar “quase extintos”, acredita que não há outra maneira senão parar a pesca. “Isso está previsto no projeto de lei que preparei e apresentei após ouvir biólogos e especialistas, e assinado por vinte colegas de todas as forças políticas, que compartilham meu alerta e vontade de uma ação forte que mantenha os ouriços-do-mar vivos.”

O consultor regional observa que a enorme coleção de amostras, “que praticamente desapareceram nas regiões do Adriático e do Jónico” e a procura excessiva de restaurantes, não permitirá o reassentamento natural. “Um estudo científico realizado há dois anos por cientistas do Instituto de Pesquisa Oceanográfica de Israel deu o alarme: se há cinquenta anos havia até dez amostras por metro quadrado nas águas rasas do mar, hoje elas são muito raras e muitas vezes Eles são pequenos demais para serem coletados: 7 centímetros de diâmetro Os ouriços levam de quatro a cinco anos para atingir esse tamanho, mas não têm tempo suficiente para crescer. A Sardenha já adotou uma medida para parar de caçar ouriços-do-mar por longos períodos países também estão se protegendo para evitar o esgotamento de espécies Outros marinhos. O Alasca, por exemplo, decidiu parar a pesca de lagosta, um negócio que vale cerca de US$ 200 milhões. Para manter a população baixa: nos últimos dois anos, 90% dos caranguejos desapareceram mares do Alasca”

O líder do grupo “La Puglia Domani” acrescenta: “É necessário e urgente trabalhar também em nossos mares, se quisermos salvar os ouriços-do-mar de seu eventual desaparecimento. Com meu projeto de lei – que também lancei com ambientalistas e comerciantes associações – Peço uma moratória única da pesca por três anos. Pode parecer muito, mas são o mínimo necessário para permitir a recuperação das unidades populacionais e a reconstituição dos recursos do nosso mar territorial, que estão em risco devido a retirada ilimitada. Esta sobreexploração não é mais sustentável, e por muitos anos os ouriços do mar e a carne de ouriço do mar servidos nos restaurantes de Salento e Puglia não vêm dos nossos mares, mas sim dos mares de outros países mediterrâneos, como Espanha, Grécia, Portugal, Croácia e Albânia. Desperdiçámos um recurso valioso, não só do ponto de vista comercial e gastronómico, mas também do ponto de vista ecológico, porque os ouriços-do-mar realizam um processo de limpeza insubstituível dos fundos rochosos, removendo o frasco que tende a sufocar várias formas de vida ancoradas no substrato marinho.”

Para Paolo Bagliaro, um hiato de três anos restauraria o oxigênio para essa espécie ameaçada de extinção. E estou certo de que esta medida, qualquer que seja o seu efeito, só pode ser compreendida e partilhada por todos os amantes dos ouriços-do-mar e do nosso mar. A lei também prevê compensação para o pequeno número de pescadores profissionais locais que ainda praticam esse tipo de pesca, campanhas de conscientização para entender o significado dessa disposição e educação sobre amostragem responsável, no período de prisão ou quando a espécie é reassentada. Esta é a única maneira de evitar voltar à situação atual.”