Projetos secretos por trás da visita

Última visita a Roma antes Jeff BezosO milionário dono da “Amazon” e sua nova esposa Lauren Sanchez Não passou despercebido, mas agora estão surgindo novos detalhes sobre alguns dos possíveis interesses da gigante americana na capital.

Visita de Jeff Bezos ao Coliseu

Entre as estações romanas de Jeff Bezos (“oficialmente em lua-de-mel”) que geraram mais interesse é a de Coliseu. Ele era um patrono da Amazon no Coliseu com sua esposa, Lauren Sanchez E Gianluca de Marchi. De Marchi é o CEO da Urban Vision, uma empresa de mídia especializada em restaurações patrocinadas. A partir de Galeria São Pedro para mim Catedral de MilãoA partir de Fonte Barkia ai Escavações de Pompeiadesde 2004, De Marchi, conforme relatado por “La Repubblica”, conseguiu transmiti-lo bem 130 milhões de euros de dinheiro privado Destinado a projetos de restauração.

Jeff Bezos visitou o Coliseu em “modo VIP” (com turistas temporariamente proibidos), a convite de Massimo Osana (a partir de 2020 Diretor Geral de Museus do Ministério da Cultura) e Afonsina Russo (Diretor do Parque Arqueológico do Coliseu).

“La Repubblica” revelou o que pode estar por trás da visita de Jeff Bezos ao Coliseu: i Trabalho de restauração do Anfiteatro Flaviano Eles farão do Coliseu um local adequado para sediar eventos de alta tecnologia e isso fascinará não pouco Jeff Bezos, que fará anotações à luz de projetos futuros. O empresário americano deveria se propor a investir na arte e na cultura do Capitólio (o Coliseu e os fóruns imperiais estarão na mesa) e as festas devem se modernizar em cerca de um mês.

Jeff Bezos nos Museus do Vaticano

Em suas férias em Roma, Jeff Bezos também foi esperto Museus do Vaticano, para um número limitado de eventos organizados pela Fundação Galileo para John McCaffrey. Na ocasião, o empresário americano recebeu o prêmio “Prophet of Philanthropy” em reconhecimento ao seu compromisso com a “Bezos Earth Foundation” em questões ambientais. Bezos visitou os Museus do Vaticano, encantado com a beleza Capela Sistinadepois jantou em uma animada galeria do museu, fazendo o diretor dos Museus do Vaticano reconhecer Bárbara Gatta.

Jeff Bezos está entre os homens mais ricos do mundo

Em setembro de 2022, a revista Forbes anunciou que Jeff Bezos havia sido retirado do pódio do ranking dos homens mais ricos do mundo. O fundador e presidente da Amazon, Jeff Bezos (cuja fortuna pessoal é de US$ 150,2 bilhões) é superado pelo bilionário indiano Gautama Adani (cujo patrimônio líquido subiu para US$ 150,8 bilhões).

A Forbes explicou que o patrimônio líquido de Jeff Bezos caiu 20% desde abril. Nos primeiros seis meses de 2022, a Amazon registrou um prejuízo líquido de US$ 5,8 milhões, comparado a um lucro líquido de US$ 15,8 milhões no mesmo período de 2021.

No topo do gráfico de riqueza global, com patrimônio líquido de US$ 265,6 bilhões, ainda há Elon Musk. Recentemente, Elon Musk também falou sobre potenciais interesses na Itália. O magnata da moda francês ocupa o segundo lugar no ranking dos homens mais ricos do mundo Bernard Arnavaliada em US$ 165,3 bilhões.