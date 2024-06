60 anos da Nutella em Nápoles, Ferrero comemora com o novo “Sorvete Nutella”

Nápoles Hoje ela acordou mais linda com um pote grande de sorvete dentro dela Praça da Câmara Municipalna sombra Castelo Novo, de Mascio Angioino. A cidade, com seu apelo nacional e internacional cada vez maior, também foi escolhida por… Ferrero, empresa multinacional do setor alimentício. A empresa, fundada em Alba, Piemonte, em 1946, escolheu Nápoles por dois motivos importantes. Para comemorar b 60º aniversário da Nutella E o lançamento do seu novo sorvete Sorvete de Nutela. De hoje até às 20h e amanhã das 11h às 20h será possível experimentar gratuitamente o novo produto à base de Nutella, no pop-up da Piazza Municipio.

Ele comentou: “Como parte das comemorações de seu 60º aniversário, a Nutella muda de formato pela primeira vez em sua história e se transforma em sorvete”. Frederica Roberto, Gerente Regional de Marketing de Sorvetes da Ferrero Italia. “Não sorvete de Nutella, mas Nutella virou sorvete.

Embora a Ferrero esteja entre as últimas empresas a entrar no mercado de gelados em Itália, temos grandes ambições: acreditamos que o gelado Nutella poderá em breve tornar-se um dos produtos preferidos dos consumidores no setor dos gelados.

A julgar pelas longas filas na Piazza Nápoles para provar o novo produto, a Ferrero parece ter alcançado o objetivo. A escolha da cidade não é, portanto, aleatória. Ele continuou: “Hoje estamos na Piazza Municipio para comemorar o 60º aniversário da Nutella e do novo sorvete”. Frederica Roberto. “Escolhemos Nápoles porque já se passaram 10 anos desde o último grande evento realizado na cidade, por ocasião dos 50 anos de Nutella. Nápoles é uma cidade muito calorosa e o que vemos confirma isso. “A cidade está respondendo muito bem, tivemos uma grande afluência desde esta manhã e ficaremos abertos até as 20h, e amanhã voltaremos o dia todo”.

Mas para os napolitanos, turistas e curiosos, as surpresas não param por aqui. “O consumidor que vier hoje nos visitar não só poderá conhecer o produto, mas também terá uma experiência no estande para descobrir todos os segredos do novo sorvete”, finalizou Roberto. Além disso, após degustar, você também pode seguir o caminho do jogo dentro da plataforma e ganhar uma colher de Nutella personalizada de acordo com suas escolhas. O novo gelado, disponível nas lojas a partir do início de junho, é produzido na fábrica da Alzera em Espanha, na província de Valência.