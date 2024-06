Diretório de endereços: o Oeste

Angola está agora a comprar Portugal Os papéis entre a ex-colônia e a metrópole foram invertidos: O crescimento económico de Luanda permite ao país africano olhar com interesse para os investimentos na antiga potência colonial, que foi enfraquecida pela crise da dívida e forçada a privatizar. o Primeiro-ministro português, Pedro Passos Coelho Ele não sabe mais onde conseguir dinheiro Ele parece mais um vendedor do que um primeiro-ministro, as empresas são sempre divulgadas e precisam ser vendidas para arrecadar dinheiro. É um preço privatização, um slogan combinado com “austeridade” nesta crise europeia. E quem não está em crise aproveita. Portanto, Portugal é considerado um destino de investimento para Brasil e Angola. Mas se a economia carioca tem vindo a crescer há muitos anos, é o país africano em particular que está a causar espanto.

Espera-se que Angola, rica em petróleo, estabeleça um máximo histórico Com uma taxa de crescimento de 12% em 2012Luanda está sem dinheiro numa altura em que Lisboa é obrigada a privatizar, no cumprimento do acordo alcançado em Maio com a União Europeia e o Fundo Monetário Internacional, que prevê a venda total ou parcial da companhia aérea TAP, do total de Energias de Portugal e Banco BPN. segundo Estimativas Ipress (o Pense tanque Português), Os investimentos angolanos em Portugal aumentaram de 1,6 para 116 milhões de euros de 2002 a 2009.E 3,8% do capital Bolsa de Valores de Lisboa Está agora nas mãos de Angola.

Portanto, Angola é uma das realidades economicamente mais dinâmicas de África. No entanto, o percurso político em Angola desde a descolonização até hoje tem sido torturante e sangrento A democracia não está ao virar da esquina. Foi um dos últimos países africanos a testemunhar o fim do domínio colonial directo, e isso só aconteceu depois de 1974, com a morte de Salazar A sua ditadura fascista sobre Portugal também terminou. Então o país viveu um período Guerra civil em meio à Guerra FriaPara se tornar um campo de batalha entre superpotências opostas. Entre as facções da oposição, prevaleceu o MPLA, que representava o governo angolano mais ou menos legítimo da época, pois foi o próprio MPLA que declarou a independência em 1975, que o recém-democratizado Portugal reconheceu imediatamente. O primeiro presidente eleito foi Agostinho Nieto, que foi sucedido pelo Presidente dos Santos, que permanece no cargo desde então, como já aconteceu noutros lugares. Uma verdadeira trégua entre as partes em conflito só foi alcançada em 2002, após um cessar-fogo em 1989.

Angola tem registado um rápido crescimento económico desde 2002. Mas não falta sombra. Entre os angolanos mais activos e proeminentes há uma mulher, Isabel dos Santosque por acaso é filha do presidente e tem interesses em comunicações e muitos outros negócios, incluindo Sonagola companhia petrolífera estatal angolana, que por sua vez está envolvida na Portadora maior petrolífera portuguesa, que por sua vez controla electricidade portuguesa, Empresa Pública Portuguesa de Electricidade. Em suma, através de uma série de fundos chineses, empresários (e mulheres) angolanos (próximos da família do Presidente dos Santos) controlam parte da economia portuguesa.

E por falar em chinês, Angola financiou o seu crescimento económico com capital de Pequim. Os líderes angolanos, que não queriam submeter-se aos controlos rigorosos do FMI ou do Banco Mundial, preferiram olhar para leste. A China, que já estava a expandir-se para África, investiu milhares de milhões de dólares em Angola sem exigir qualquer transparência ou democracia. Agora que Angola tem dinheiro para investir, voltou-se para a Europa atingida pela crise, também para diversificar as suas redes de financiamento. Não podiam contar apenas com os chineses, de quem a opinião pública também se ressentia.: Existem fortes sentimentos anticoloniais no país africano. É melhor, então, voltar-nos para a antiga pátria, que vê Angola não como uma ex-colónia, mas como um país de língua portuguesa, culturalmente próximo.

A prova disso é o fato Muitos portugueses, na sua maioria jovens, migram para Angola. Segundo o Observatório das Migrações, já se mudaram para lá 100 mil portugueses, quatro vezes o número de angolanos que vivem em Portugal. Segundo o jornal francês Liberar O que atrai os portugueses são as oportunidades de emprego e Salários mais altos. Precisamos reconstruir tudo depois de décadas de guerra civil. Precisamos de engenheiros de construção, especialistas em comunicação, consultores financeiros e talvez falantes de português. Para os portugueses é uma dádiva de Deus: todos viajam para África aos 40 anos, jovens licenciados, desempregados ou aventureiros. Engenheiro ou jornalista recém-formado com três anos de experiência, Quem ganhar no máximo mil euros em Portugal receberá três mil em Angola, muitas vezes com alojamento e alimentação pagos pelos empregadores. É claro que nem tudo o que reluz é ouro: corrupção política, oligarquismo, poluição e problemas sociais (imagine, em apenas alguns anos, a capital, Luanda, transformou-se numa enorme cidade com sete milhões de habitantes). Mas não é apenas um slogan jornalístico para dizer, neste momento, Portugal é uma colónia de Angola.