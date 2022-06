Carros, os preços estão fora de controle à medida que as vendas aumentam

Ouça a versão em áudio do artigo

O mercado automóvel registou no ano passado menos de 1,5 milhões de automóveis no valor de 35,6 mil milhões de euros, dando continuidade à corrida pelos aumentos de preços que começou em 2020. Antes da Covid, uma média de 21 mil euros era suficiente para vender 19 milhões de automóveis, graças às pressões das fábricas destinadas a maximizar volumes e instalar planos de produção. Daqui surgiram os fortes descontos que são exercidos em todos os canais e km0, que é uma ferramenta para baixar os preços. Já em 2020, o preço médio subiu para 22.400 euros, o que corresponde a 7%. Sem 600 milhões de incentivos para equilibrar o crescimento, o patrimônio líquido médio teria sido de € 22.800. No ano passado, os incentivos foram para 1,5 mil milhões, o que ainda não é suficiente para anular os aumentos que levaram o preço líquido médio para 24.300 euros, mais outros 8%. Esses são os dados, provenientes do Value Market Analysis, realizado pelo Fleet and Mobility Study Center com apoio da Dataforce, Mapfre e Texa. Existem diferentes razões.

A escassez de produtos causada pela crise dos chips colocou os vendedores na posição excepcionalmente agradável de poder manter os descontos no mínimo. Em seguida, eles restringiram o auto-registro e o aluguel de carros, o que ajudou a aumentar o valor médio, pois ambos estavam focados em carros pequenos. Enquanto isso, as listas de preços de imóveis sofreram aumentos não vistos em anos. A estratégia foi anunciada há algum tempo, em resposta aos investimentos em eletrificação, mas é nada menos que contraproducente. Ao mesmo tempo, havia um boato entre os economistas de que uma diminuição nas quantidades compradas correspondia a um aumento no preço. Por fim, mas de forma menos decisiva, o mix voltou-se para os híbridos a gasolina ou diesel, que pesam mais de um terço do mercado com uma relação valor/volume superior a um, onde as temperaturas da gasolina são muito mais baixas.

A elétrica tem uma relação mais desequilibrada (custa muito), mas a participação marginal não afeta tanto a média. As estatísticas levantam algumas questões. Se houver mais compradores do que carros à venda, qual a eficácia dos incentivos? Mais do que estimular uma demanda já excessiva, parece ser um presente para aqueles poucos que conseguiram comprar. Mais uma vez, se os construtores pedem e recebem ajuda do governo 1.650 milhões de euros em dinheiro dos contribuintes e, ao mesmo tempo, aumentam suas tabelas de preços, que efeitos produzem? Eles incentivam os clientes com incentivos com uma mão e os desencorajam com a outra? Por último, se toda esta pobreza é determinada pelas políticas da Comissão, será apropriado que os consumidores e os contribuintes paguem, em vez de facturar certas raças a Bruxelas?