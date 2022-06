Economia, escola de verão retorna a Ezio: quatro vencedores do Prêmio Nobel – BsNews.it

Dois anos depois, a ISEO Summer School está de volta Presença. Finalmente, o prestigiado Curso de Verão em Economia para estudantes de pós-graduação de todo o mundo volta à vida isoApós a suspensão em 2020 e a versão digital organizada em 2021.

E a recepção do mundo acadêmico internacional não poderia ser mais calorosa: Ala 18ª edição Claro que a decisão De 18 a 25 de junho de 2022 Cerca de 140 estudantes de doutorado, assistentes de graduação e jovens acadêmicos das universidades mais prestigiadas do mundo se inscreveram no Hotel Iseolago em Iseo e registraram Recorde absoluto de gravações.

Graças a uma cuidadosa avaliação dos perfis dos membros, o Instituto ISEO foi selecionado 70 participantes no curso de formação presencial E – para acomodar um número maior de pedidos, sem afetar a qualidade do curso – permitirá que outros 30 participantes Para acompanhar as aulas de longeIsso torna a edição de 2022 a primeira em modo misto.

O painel de oradores será, novamente, de primeira classe, para um curso dedicado à atualidade: intitulado “Recuperação Económica após a Pandemia”, a Escola de Verão abordará, para além do tema recuperação pós covidtambém o cerne das consequências econômicas, geopolíticas e sociais dos recentes O conflito na Ucrânia.

Na verdade, haverá quatro ganhadores do Prêmio Nobel e muitos palestrantes famosos. Começando com os Prêmios Nobel, haverá lições para ensinar Esther Dufloo Prêmio Nobel de Economia 2019 (a única mulher viva hoje a ganhar o Prêmio Nobel de Economia e a segunda a receber o título) e seu marido Abhijit BanerjeePrêmio Nobel de Economia 2019: O casal explicará suas experiências na luta contra a pobreza global, as experiências que lhes valeram o ambicioso prêmio concedido pela Academia Sueca. Falando em combate à pobreza, haverá também na comissão Mohammed Younis, ganhador do Prêmio Nobel da Paz de 2006, famoso por fundar o Grameen Bank (em bengali ‘banco da aldeia’) e dar um impulso ao instrumento de microcrédito: O economista de Bangladesh explicará “três zeros: zero emissões, zero pobreza, zero desemprego”. para mim Michael Spence, 2001 O Prêmio Nobel de Economia, o rosto constante da Escola de Verão, abordará as principais mudanças que perturbam a economia global. Outros economistas famosos se juntarão aos laureados do Prêmio Nobel: Daron Acemogludo Massachusetts Institute of Technology em Boston (com uma palestra intitulada “Os Danos da Inteligência Artificial e Como Evitá-los”), Gernot Wagnerda New York University (com uma palestra totalmente voltada para as mudanças climáticas), Robert Wescotto ex-economista-chefe da Casa Branca (o tema de sua palestra é a inflação global), Daniel Bianchiprofessor da Queen Mary University of London (que falará extensivamente sobre o espinhoso tópico de moedas digitais e criptomoedas) e, finalmente, Michela NardoEconomista da Comissão Europeia (com uma aula centrada nas ferramentas à disposição da Comissão para navegar neste período de grande transformação).

Alguns palestrantes se beneficiarão da capacidade de conduzir aulas remotamente, conectando-se on-line ao Iseo.

Nas edições anteriores, de 2004 a 2021, 1.097 alunos de 105 universidades e 374 países participaram da ISEO Summer School.

Este ano, porém, o 70 Participantes presentes vem de onde 30 países (Arábia Saudita, Turquia, Filipinas, Rússia, Ucrânia, China, Malásia, Vietnã, Índia, Quirguistão, Israel, Canadá, Estados Unidos, Brasil, Argentina, Colômbia, México, Angola, África do Sul, Kosovo, Itália, Alemanha, Portugal, Hungria, Espanha, República Checa, Eslovénia, Suécia, Suíça, Finlândia) e 50 faculdades. quando eu 30 participantes remotos Eles vão ligar de 10 países (Itália, Ucrânia, Reino Unido, Índia, China, Irã, Israel, Vietnã, Peru, Estados Unidos) E 19 universidades.

Segundo a tradição, durante a escola de verão, o Instituto ISEO abrirá as suas portas a todos os interessados: segunda-feira, 20 de junho, às 9h.Universidade de Bréscia (Departamento de Economia e Gestão) organizará conspiração Intitulado “Pandemia, guerra. Riscos econômicos e financeiros em cenários geopolíticos cada vez mais incertos” com Michael SpencePrêmio Nobel de Economia, H Simon ManganelliEconomista do Banco Central Europeu. A conferência será realizada na Universidade de Brescia com entrada gratuita e reservas necessárias www.istiseo.org.

O programa da semana também inclui atividades para descobrir a região: além de um Um guia de turismo Em Iseo e uma viagem em caiaqueQuarta-feira, 22 de junho, os participantes da Escola de Verão abrem as portas do prestigiado bunker Guido Berluchi, em Borgonato. Por tradição, a família Ziliani receberá participantes, palestrantes, instituições e patrocinadores para uma noite que irá – mais uma vez – apresentar a região à Escola de Verão.

A edição 2022 do curso está sendo promovida com o apoio de muitos patrocinadorO que contribui significativamente para o sucesso da iniciativa graças à sua doação Bolsas de Estudo em benefício dos participantes.

A ISEO só pode agradecer A2A, Banca Valsabbina, Confindustria Brescia, Fundação Erminio Bonatti, Isocontrolli, Asonext, Made in Steel, Sabaf, Metalwork, Guido Berlucchi, Studio Rosini, Sias, Brescia Mobilità Group, Simes, Fedabo, Centrale del Milk of Brescia, Zerneri Acciai, Grupo Nulli, Vigilate, Villa Franciacorta, Cogeme, Gefran.

Ricardo VinciartiVice-presidente da ISEO “A extraordinária resposta do mundo acadêmico internacional à Escola de Verão de 2022 só nos motiva. Continuaremos a trazer algumas das melhores mentes do planeta para Iseo e as províncias de Brescia e Bergamo, para fornecer ferramentas úteis à comunidade para compreender e interpretar os acontecimentos atuais, bem como garantir uma crescente reputação internacional E estamos trabalhando para fazer isso, da melhor maneira possível, também em 2023, ano das capitais da cultura, contando com a preciosa cooperação com as universidades de a cidade.”

O Instituto ISEO é uma associação sem fins lucrativos fundada em 1998 pelo Professor Franco Modigliani (Prêmio Nobel de Economia de 1985) e atualmente presidida pelo Professor Robert Solow, Prêmio Nobel de Economia de 1987. Mais de 50 conferências abertas a todos, na Itália e no exterior, foram organizados com grandes nomes da economia e não só.



