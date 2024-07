Declaração de imposto, a partir de hoje você pode subir na copa do Lido: graças ao novo 730

Uma nova lufada de ar fresco para quem tem direito a indemnização: chega o verão e também o dinheiro devido aos trabalhadores

Para aqueles que estão menos familiarizados com declarações fiscais, funcionários e aposentados podem usar Modelo 730a ferramenta fiscal que simplifica o processo de compilação de documentos.

Este modelo dispensa aos contribuintes a necessidade de realizar cálculos complexos, reduz o risco de erros e oferece uma solução prática e acessível à administração tributária.

Uma das principais vantagens do 730 é a sua velocidade Reembolso de imposto, que é adicionado diretamente ao salário ou pensão do contribuinte. Para todos os empregados, os pagamentos começaram em julho, enquanto para os aposentados o processo ocorre entre agosto e setembro.

Além disso, para aqueles que têm de efectuar pagamentos, ou seja,O formulário prevê uma dedução automática do seu salário ou pensãoPortanto, é também um método simples, rápido e automático.

Isso remonta a lembrar

Para 2024, os contribuintes italianos deverão cumprir prazos específicos de declaração de impostos. O modelo 730 deve ser enviado Até 30 de setembroatravés do portal da Receita, dos Centros de Assistência Fiscal (CAF), de profissionais qualificados ou do seu empregador.

Para quem utiliza o Formulário de Renda Pessoal (PF), o prazo está definido em 15 de outubroCom possibilidade de envio eletronicamente ou através de intermediários qualificados.

O prazo foi esquecido, mas ainda há chance

Quem enviou o Formulário 730/2024 com atraso Perdi a oportunidade de obter um reembolso do Irpef em julho. Para quem quer agilizar o processo, é importante marcar a data no calendário 15 de julho. Esse prazo é necessário para garantir que o pagamento seja efetivamente efetuado no salário de agosto.

Na verdade, os trabalhadores do sector privado Eles verão o valor adicionado na primeira quinzena de setembroEmbora os funcionários públicos o recebam Até o final de agosto. Aposentados que cumprirem esse prazo receberão o reembolso por meio da folha de pagamento Setembro. Com a chegada da compensação nos meses de verão, os italianos em causa terão mais fundos disponíveis para cobrir despesas, incluindo sobretudo despesas de férias, atividades de relaxamento e lazer.