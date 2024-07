O limitador de velocidade em todos os carros novos: uma história para recordar

Em breve haverá uma exigência em toda a Europa para instalar limitadores de velocidade em carros recém-registrados

Todos os carros novos lançados ou já presentes no mercado europeu devem estar equipados Assistência Inteligente de Velocidade (ISA) Até 7 de julho de 2024 com base nas disposições Regulamento 2019/2044 de Comissão Europeia. Isto significa que todos os automóveis não matriculados antes dessa data devem estar equipados com Limitador de velocidade Antes de obter uma licença de comercialização.

Esta obrigação decorre da legislação da Comissão Europeia que tornou necessário por lei que todos os veículos novos vendidos na Europa fossem equipados com um limitador de velocidade, sem quaisquer exceções. Todos os carros novos vendidos em Itália também terão de se adaptar a estes novos regulamentos de segurança rodoviária. Na verdade, as novas regras obrigarão os fabricantes de automóveis a padronizar o processo de produção de automóveis para diferentes mercados. O sucesso no uso de limitadores de velocidade também representará um avanço no desenvolvimento de… Carros autônomos na Europa.

O que é um limitador de velocidade?

Um limitador de velocidade é um dispositivo de segurança que pode ser instalado no seu carro para que ele não ultrapasse uma determinada velocidade que você definiu. Ao contrário do controle de cruzeiro, que mantém uma velocidade constante durante toda a viagem para eliminar o uso do acelerador, um limitador de velocidade permite acelerar e desacelerar normalmente, desde que não exceda o limite de velocidade definido.

O objetivo do limitador de velocidade é atuar como um limitador de velocidade Aviso de velocidade Ao contrário do controle de cruzeiro, que ajuda a prevenir a fadiga e facilita viagens longas. Ele usa tecnologia de limitador de velocidade, chamada Intelligent Speed ​​​​Assist (ISA), i Dados GPS E/ou câmeras de reconhecimento de sinais de trânsito para determinar a velocidade máxima permitida na área. Então o sistema limita Poder do motor E a Velocidade do veiculo Até este limite. Este dispositivo enviará avisos táteis, sonoros e visuais até que o motorista coloque a velocidade no limite permitido. Será possível anular o sistema pressionando com força o pedal do acelerador, mas o sistema será reativado toda vez que o carro for ligado.

Montadoras já se adaptaram

Muitos fabricantes já começaram a incluir o ISA instalado de fábrica em alguns dos seus veículos Citroën, Ford, Honda, Jaguar, Peugeot, Renault e Volvo. o grupo Renault Também deu um passo adiante ao definir a velocidade máxima de todos os novos carros Renault e Citroën em 180 km/h para aumentar a segurança.

Todos os carros, vans, caminhões e ônibus novos devem estar equipados com um ISA. Atualmente, as motocicletas não necessitam de limitador de velocidade porque a tecnologia ISA ainda não foi adaptada aos veículos de duas rodas.