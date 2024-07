Mapei é relançado em Portugal com nova unidade de produção

Ouça a versão em áudio do artigo

Com um investimento de 13 milhões de euros, a Mapei relançou a sua atividade em Portugal, abrindo uma nova fábrica.

A líder mundial na produção de produtos químicos para a indústria da construção continua a sua estratégia de expansão internacional com um site de 26.500 m2, dos quais 12.000 m2 cobertos, instalações que permitirão à subsidiária portuguesa aumentar a capacidade de produção, ampliar a oferta de produtos e potenciar atendimento aos clientes locais. A nova sede também abrigará a Academia Mapei, oferta formativa da Mapei.

“Começamos a nossa aventura em Portugal em 2001 como uma pequena empresa – diz Marco Squinzi – e hoje estamos entre as melhores empresas do sector dos produtos químicos para construção. Graças a esta nova e moderna fábrica, poderemos responder às exigências do mercado local e continuar a crescer, oferecendo soluções inovadoras, duradouras e de elevada qualidade que respeitam o ambiente, como a nossa linha zero de produtos com CO2 completo emissões.”

“Queremos continuar a crescer de forma sustentável, reforçando a nossa presença em mercados que consideramos estratégicos”, acrescenta Verónica Squinzi. Com a sua economia estável e setores em constante crescimento, como as energias renováveis, o imobiliário, o turismo e a tecnologia, Portugal representa uma oportunidade de investimento promissora para o nosso grupo. Graças ao profissionalismo e à visão da nossa equipa local, estamos confiantes de que continuaremos a expandir a nossa presença no país.”

Com cerca de 100 colaboradores, a Mapei Portugal tem registado um crescimento contínuo, atingindo vendas superiores a 30 milhões de euros em 2023. A empresa está também presente no país através de um armazém em Rio do Muro, perto de Sintra. Ao longo dos anos, a Mapei contribuiu para grandes projectos de desenvolvimento residencial, urbano e de infra-estruturas em Portugal, como o metro do Porto e Lisboa, os estádios de futebol para o UEFA Euro 2004, a construção da Igreja da Santíssima Trindade em Fátima, e a expansão do Traga distrito. Para Lisboa, e a recuperação da ponte sobre o rio Arad, em Portimão.