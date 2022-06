O Federal Reserve aumenta as taxas de juros. O Banco Central Europeu, um escudo antiproliferação

O Federal Reserve elevou as taxas de juros em 0,75% pela primeira vez desde 1994, em um esforço para conter a corrida da inflação, que atingiu a máxima de 40 anos. Assim, o custo do dinheiro aumenta em uma bifurcação entre 1,50 e 1,75%.

O Fed cortou as estimativas de crescimento dos EUA, prevendo um crescimento do PIB de 1,7% para 2022 e 2023. Anteriormente, estimava o PIB em +2,8% para este ano. A inflação deverá ser de 5,2% em 2022 e 2,6% em 2023.

O Fed está “fortemente comprometido” em reduzir a inflação para 2%. Isto foi lido pelo comunicado de imprensa de encerramento emitido no final da reunião de dois dias.

O Fed espera taxas de juros em 3,4% no final de 2022 e 3,8% em 2023. É o que aparece nos gráficos de pontos, as tabelas que acompanham o comunicado final à imprensa. Para 2022, atingir taxas de 3,4% significaria um aumento de meio ponto em todas as reuniões até o final do ano.

O presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, disse que o Fed tem as ferramentas e a determinação para reduzir a inflação. “A alta da taxa de juros de 0,75% não deve se tornar comum.” Powell indicou que as premissas na tabela para julho são meio ponto e um aumento de 75 pontos base. Não estamos tentando criar nenhuma recessão”.

Aceleração de Wall Street com Jerome Powell. O Dow Jones subiu 1,13%, a 30.729,80 pontos, o Nasdaq subiu 2,76%, a 11.134,05 pontos, enquanto o S&P 500 avançou 1,75%, a 3.800,10 pontos.

Escudo do Banco Central Europeu

“Decidimos ativar a flexibilidade na atividade de reinvestimento e pedimos aos nossos comitês que trabalhem rapidamente na concepção de novas ferramentas para combater o varejo em caso de reinvestimento insuficiente. Então, em caso de reinvestimento insuficiente. Não se isso for suficiente, não se preocupe, nós estão prontos.” Isto foi afirmado por Klaas Knott, Membro do Conselho do BCE e Presidente do Nederlandsche Bank, falando ao Young Factor.

Knott disse que a primeira linha de defesa do BCE contra os riscos de fragmentação financeira destacados pelas diferenças é o reinvestimento do programa de pandemia Pepp, que de acordo com a decisão do Conselho do Banco Central Europeu, que convocou esta manhã em caso de emergência , solicitam aos departamentos técnicos que acelerem a ferramenta antiproliferação, como o uso de opções em caso de programa epidêmico insuficiente.

A mensagem ‘principal’ da declaração do BCE é que ‘nesta fase da ‘normalização’ definida ‘para atingir as metas de inflação, podemos encontrar no nosso caminho uma reação exagerada dos mercados’ e isso ‘pode impedir-nos de fazer a nossa política monetária , para ajustar a nossa linha monetária.’ Afirmou Fabio Panetta, membro da Comissão Executiva do Banco Central Europeu, falando perante a Comissão de Economia do Parlamento Europeu. política monetária, mas é uma condição necessária para trazer a inflação de volta para 2%”.

O Banco Central Europeu deu instruções aos gabinetes técnicos para “acelerar a conclusão de um novo instrumento anti-fragmentação” para apresentação ao Conselho do BCE. O anúncio foi feito pelo Banco Central Europeu após a reunião de emergência para alertar sobre a propagação.

Os governadores do BCE consideraram uma resposta adequada dar um mandato aos gabinetes técnicos para prepararem um instrumento contra a fragmentação financeira. Mario Centeno, Governador do Banco Central Português e conselheiro do Banco Central Europeu, disse isso durante um discurso em Lisboa noticiado pela Bloomberg. Em um claro sinal da discrepância entre uma virada no sinal de normalização monetária e a necessidade de continuar apoiando a dívida com medidas expansionistas, Centeno disse que a política monetária está “funcionando no médio prazo”.

O euro está mais forte em relação ao dólar e se espalhou para baixo.

A reunião emergencial do BCE não convence os analistas, que estão bastante cautelosos sobre a eficácia, seja o que for que se mostre, das ações contra o spread anunciado hoje e que estão convencidos de que o mercado voltará a pressionar os títulos públicos nos países periféricos. “É possível que, pelo menos por enquanto, esta decisão não impeça os mercados de continuarem a pressionar por um aumento dos spreads europeus” enquanto o aperto monetário “continua a pressionar os países mais frágeis da zona euro”, disse Gergeli Majoros. O comitê de investimentos do gestor de ativos Carmignac, sob o qual o conselho pode permanecer “dividido sobre a conveniência e a necessidade de introduzir um novo mecanismo de ‘estabilização'”, enquanto a flexibilidade para reinvestir “não resolve efetivamente o problema do hash”. Andrew Mulliner, Head of Global Aggregate Strategies da Janus Henderson, falando de uma “situação meio estranha”, com o Banco Central Europeu apenas seis dias depois de encerrar sua compra de títulos, “anunciou um instrumento (reinvestimento flexível para PEPP) que havia repetidamente Ele repetidamente “prometeu” projetar uma ferramenta anti-fragmentação. O problema é que “uma ferramenta anti-fragmentação é muito menos adequada a uma política mais restritiva” como a que o Banco Central Europeu é obrigado a adotar para combater a inflação”. Seria um pouco surpreendente se o mercado não tentasse fazer mais testes para o Banco Central Europeu.” O economista-chefe do Unicredit, Marco Valli, tem uma opinião diferente, dizendo que o BCE “finalmente começou a levar a sério o antivarejo”. e espera que esse risco enfrente “compras potencialmente ilimitadas”. 21 de julho, há “vontade política” “e isso é o que mais importa”.