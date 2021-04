Um profissional ao alcance de qualquer aplicativo: TaskRabbit chega à Itália

TaskRabbit, a rede global que conecta aqueles que precisam de uma mão para trabalhar dentro e fora de casa com missões competentes e confiáveis, tornou-se recentemente disponível em Lazio e Milan. Mais de 3.000 trabalhadores autônomos se inscreveram para oferecer seus serviços: São 40 categorias disponíveis, desde montagem de móveis até jardinagem, limpeza e pequenos reparos domésticos. A Itália é o seu primeiro país Uma porcentagem maior Das mulheres inscritas para o lançamento da plataforma: 850 (28%). No ano passado, mais de um milhão de clientes usaram a plataforma e ela reservou bem 1,7 milhão de missões Os detentores de tarefas ganharam mais 84 milhões de euros. Taskers são verdadeiros autônomos: eles definem suas tarifas, indicam sua disponibilidade e cobram 100% do valor da hora e da gorjeta recebida.





Fonte: TaskRabbit





O TaskRabbit permite que os assinantes construam um negócio ou simplesmente ganhem mais em face da navegação fácil e transparente do site que permite que você reserve tarefas com rapidez e facilidade. “Estamos entusiasmados em apresentar o TaskRabbit na Itália, porque este país tem uma posição forte com um senso de pertencimento a uma comunidade e uma tradição de vizinhos se ajudarem, um espírito que está totalmente alinhado com nossos valores.” Anya SmithCEO da TaskRabbit. “De fato, na última década, o TaskRabbit ajudou centenas de milhares de pessoas a se conectar com oficiais de tarefas bem informados e confiáveis ​​em suas áreas. Mas, acima de tudo, temos o prazer de ajudar a criar novas oportunidades de emprego para a economia local em um momento de crise global causada pelo vírus. Covid-19 ”.

A startup americana, que forneceu o programa voluntário “Tasks for Good” durante a pandemia, disponibilizou esta iniciativa na Itália desde o dia em que foi lançada, para que organizações e indivíduos vulneráveis ​​possam chegar facilmente a funcionários voluntários que prestam serviços essenciais de forma segura, sem custo.

A Itália é o oitavo país onde o TaskRabbit oferece seus serviços. A rede já pode ser acessada em milhares de cidades Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Espanha, França, Alemanha e Portugal. A plataforma pertencente ao Grupo INGKA (IKEA) está agora disponível em Milão e Roma com um aplicativo e site: Os clientes IKEA nessas duas cidades podem solicitar serviços de montagem de móveis TaskRabbit diretamente nas lojas IKEA em Milão (Corsico, Carugate, San Giuliano Milanese) e Roma (Porta) di Roma, Gregorio VII, San Silvestro e Anagnina) e por meio de seu e-commerce.

As ferramentas Taskers estão disponíveis para ajudar os clientes IKEA a montar móveis um dia após a compra, bem como muitos serviços, como jardinagem ou medição. Para localizar e reservar o TaskRabbit em sua área, visite TaskRabbit ou baixe o aplicativo TaskRabbit para iOS ou Android.