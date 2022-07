A nova versão do alVolante está nas bancas

Desafio na família – Mesma marca, mesma mecânica, carrocerias diferentes: por um lado, um sedã clássico de cinco portas, por outro, um modelo crossover. Qual eu escolho? nosso Guia de compras Faz uma comparação direta 12 pares de modelos De porte médio, analisado detalhadamente para avaliar cada opção, até determinar quais combinações, dependendo do motor e do equipamento, são as mais corretas. Alguns exemplos: BMW Série 1 ou X? Hyundai i30 ou Tucson? Peugeot 308 ou 3008? Seat Leon ou Ateca? Você escolhe.

Três cidades “sob pressão” Falando de Kroos: Nossos Heróis acima dehá três carro da cidade Que na aparência é inspirado nele, por exemplo, na proteção plástica geral da carroceria do carro. Estes são o Fiat Panda City Cross, Suzuki Ignis e Toyota Aygo, os dois primeiros híbridos leves, e o terceiro apenas a gasolina (e fresco desde a sua estreia). O teste comparativo é acompanhado por medições de desempenho e consumo.

Europa no campo da eletricidade O crossover elétrico é capaz de suportar viagens longas? Para verificar isso, cobrimos mais 4.000 km dirigindo Kia EV6 77 kWh por via aérea, passando por quatro capitais europeias (Roma, Viena, Berlim e Paris). Um desafio difícil que terminou em Milão (a capital italiana do design) e foi superado com sucesso: assim como no jornal, contamos nos muitos vídeos que publicamos nos dias de hoje alvolante.it E através dos nossos canais sociais.

as provas – Este mês está em análise pelo centro Evidência A partir de ao volante Há o novo Renault Megane E-Tech: é um sedã de tamanho médio com visual de crossover e está disponível apenas como “totalmente elétrico”. Na configuração do EV60 Iconic, ele se mostrou rápido e lhe deu boa autonomia. Outros carros confiados aos nossos testadores oferecem uma ampla gama de fontes de energia: desde o pequeno, apimentado, mas não muito sedento, Seat Arona crossover com um motor 1.5 a gasolina de 150 cv, ao Mercedes A180 d de última geração com frota a diesel 2.0 de 116 cv que ultrapassou em muito a média de 20 km/l. Depois, há dois híbridos: o prático e confortável Fiat Tipo Station Wagon 1.5 Hybrid de 131 cv e o maxi sedã Citroën C5 X 1.6 Hybrid de 224 cv, que é tão original na aparência quanto acolhedor no cockpit.

assim que você chegar – A seção dedicada ao primeiro show é rica em novas edições Impressões de condução Das últimas notícias. Aqui também, os crossovers campeões: são o renovado Citroën C5 Aircross com motor 1.2 a gasolina de 131 cv, Hyundai Bayon a GLP de 81 cv e bZ4X, o primeiro carro elétrico da Toyota, que testamos em uma variante 4×4 de 218 cv. Existe também a versão híbrida completa (143 cv) do Nissan Juke. Para quem gosta de sedãs, há dois híbridos “completos”: o mais recente Honda Civic e o Toyota Corolla atualizado, respectivamente com 184 e 140 cv. Além disso, limusine: um sedã grande de 160 cavalos de potência, o primeiro modelo da Mobilize, marca de carros elétricos da Renault.

Uma dança de sete bolhas – Escrevemos sobre supercarros em “A”Automático por sonho‘, que são dedicados a sete dos mais raros carros Lamborghini produzidos em minissérie ou mesmo em peça única. Todos equipados com enormes motores de 12 cilindros, são verdadeiros itens de colecionador: entre eles, a reedição de uma lenda como o Countach e alguns motores muito desportivos que marcaram um ponto de viragem na história da casa de Sant’Agata Bolognese, como Siàn, o primeiro “lambo” híbrido.

Aluguel Sim, Aluguel Não – O aluguel de longo prazo para pessoas físicas foi comparado diretamente com a compra a prazo, em A‘Investigação Quem verifica estimativas (obtidas ao visitar sete salões do mesmo número de marcas) que destacam claramente todos os números realmente importantes: valores mensais, número de parcelas ou taxas, possíveis adiantamentos, limites ou serviços adicionais. Qual das duas fórmulas é mais conveniente, só você, leitor, pode dizer, de acordo com suas necessidades.

Conselhos para usuários – No entanto, se você pretende comprá-lo usado, aqui está um vademecum que contém todas as dicas para evitar erros. Para onde você está olhando? uso certo (web? anúncios? concessionárias?) às verificações a serem feitas antes da compra, começando pelas pistas que sugerem abrir mão da negociação para a verificação de documentos.

KM ZERO e listas de preços Gastar seu dinheiro da melhor maneira possível, especialmente nos dias de hoje, é importante. Então, dê uma olhada nas páginas Zero quilômetro: Este mês recomendamos 889 unidades, com descontos de 10% a 35%. As cotações da Eurotax para 2000 modelos usados ​​também são úteis, quer queira vender um carro usado ou comprar um. Mas se você deseja um carro novinho em folha, há 7.356 exemplares em oferta em existir A partir de ao volante: com fotos, comentários, sugestões e todos os preços (mesmo os opcionais).