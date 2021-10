Armida Rowing Club conquista 15º lugar no Remo Paralímpico de 2024

O país-sede conquistou o título com 158 pontos, à frente de Gavirate e Esperia. Os outdoors como os melhores atletas do evento A Giovanni Rastrelli (Armida) tão Elisabetta Tighe (Javirate) Uma grande festa esportiva onde alto nível competitivo, valores de inclusão e paixões se combinam: A décima quinta edição do remo de Paris – Jogos Paraolímpicos de 2024, Classes dedicadas à regata internacional AbordagemE Olimpíadas Especiais e misturado organizado por Armida Rowing Club Turin, ele estava acima de tudo isso. Participaram do evento cerca de 200 atletas com deficiência motora, sensorial e intelectual de toda a Itália e do exterior.

foto © Emile Sassi Conceder regra Poha aos meus anfitriõesArmida O prêmio de melhor clube, que obteve graças a um total de 158 pontos, à frente de Remador gavirate (45 pontos) e para “Primos“Afiliado” esperia remador (42 pontos). a xícara “Giovanni Battista Otino“Para Melhor Equipe 4 com PR3 Misto foi para Remo França (França), enquanto “Banca Albi Maritime“Aos melhores 4GIG PR3 II mixados em Gavirate. No entanto, um agradecimento especial também a todas as outras equipes participantes: Accademia del Remo Napoli, Adria, Bradford Rowing Club (Inglaterra) Caprera Torino, Flora Cremona, Pádua, San Miniato, Telimar Palermo, Tevere Remo Roma, Velocior La Spezia, Viana do Castelo (Portugal) e Corpo de Bombeiros Tommy Livorno.

foto © Emile Sassi No final da manhã de domingo, também foram entregues prêmios individuais: o resultado foi o melhor atleta masculino Giovanni Rastrelli (Armida), para a qual foi destinada a placa dedicada à memória do atleta Marco Lucisano, enquanto a mulher Elisabetta Tighe (Javirate), laureada pela pintura dedicada à memória de Marilina Georgia (Professora de dança em cadeira de rodas e mãe de uma atleta caseira Matteo Bongiovanni) O dia terminou muito bem com a regata. ”mantenha suas mãos longeContra a violência de gênero, organizado por Federação Italiana de Remo e a assembleia Tire as mãos da mulher! Em cooperação comArmida A fim de arrecadar fundos para a associação telefone rosa. READ “Investimos US $ 25 milhões anualmente em telhas de luxo” - Corriere.it

foto © Emile Sassi Durante os dois dias, participaram importantes personalidades do remo mundial olímpico e paralímpico, sem contar a madrinha do evento. Paula Grizzetti (Olímpico em Los Angeles em 1984 e atualmente é Presidente do Comitê de Náutica da Federação Mundial de Remo), Giuseppe “Pepinello” de capua (Atleta olímpico, timoneiro histórico dos irmãos Abagnale e setor de paraquedismo), Federica Cesarini (Medalha de ouro olímpica de Tóquio 2020 no remo) e atletas paraolímpicos de Tóquio 2020 (incluindo o porta-estandarte de Armida Lorenzo Bernard)

foto © Emile Sassi Além das vitórias individuais, individuais ou coletivas, foi um grande sucesso para todo o setor após um ano de interrupção forçada devido à epidemia de Covid-19: “Até seis meses atrás – enfatizar Presidente subordinar Armida Rowing Club Gian Luigi Favero – Pensávamos que não conseguiríamos organizar uma regata: ter mais de 200 atletas, um recorde absoluto de inscrições, com a maior presença internacional de sempre foi um sucesso verdadeiramente inesperado. Por isso gostaria de agradecer a todos os sócios e voluntários que se empenharam na organização de um evento capaz de trazer mais surpresas que iremos revelar mais tarde.».